Кино для всех: фильм "Dolu" показали людям с нарушением зрения и слуха (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Киноцентр "Низами" в Баку в рамках проекта "Кино для всех" совместно с министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана, Обществом инвалидов по зрению, Общественным объединением "Əlil Ziyalılar" провел показ отечественного фильма "Dolu" ("Град") с тифлопереводом и сурдопереводом для людей с нарушением зрения и слуха.

Присутствовавшие на показе фильма депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, автор сценария фильма "Dolu" Агиль Аббас, директор Киноцентра "Низами" Лейли Мирзоева, председатель Общественного объединения "Əlil Ziyalılar" Рейхан Алиева дали мероприятию высокую оценку.

Напомним, что впервые в Азербайджане в рамках проекта "Кино для всех" показ фильмов для людей с ограниченными возможностями здоровья был осуществлен в Киноцентре "Низами".

Фильм "Град", снятый по государственному заказу на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, основан на романе "Dolu" Агиля Аббаса, который также является и автором сценария картины. Режиссер картины - Эльхан Джафаров, художник - Рафиг Насиров, композитор - Полад Бюльбюльоглу. Съемки фильма проходили в Исмаиллы, Агдаме, Баку.

В фильме снимались Фуад Поладов, Мамед Сафа, Шамиль Сулейманов, Пярвиз Багиров, Фархад Исрафилов, Рза Рзаев, Эльвин Ахмедов, Вагиф Самедзаде, Вусал Муртузалиев, Гюльзар Джафарова и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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