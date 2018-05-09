Азербайджанский театр отмечен Конгрессом США (ФОТО)

9 мая 2018 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Основатель, художественный руководитель и режиссер инклюзивного театра "ƏSA" Нихад Гуламзаде в рамках организованной в США программы "Открытый мир", принимает участие в международном проекте на тему "Защита инвалидов, преобразование и искусство", сообщили Trend Life в театре.

В рамках визита Нихад Гуламзаде рассказывает о деятельности Театра ƏSA, о реализованных социальных проектах и творческих планах на будущее, делится своим опытом в Вашингтоне и других городах США с экспертами из разных стран, участвующих в проекте.

За успешную деятельность в данной области член Конгресса США Марк Амодей вручил Нихаду Гуламзаде и театру почетный диплом.

Театр "ƏSA" был создан в сентябре 2016 года и представлен в основном актерами с ограниченными возможностями здоровья. Дебютный спектакль театра состоялся в декабре 2016 года. Это была психодраматическая постановка "DUMB!". Затем был показан спектакль на основе комедии Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь". В декабре же 2017 года с большим успехом прошла премьера спектакля "Мыши и люди", поставленного по повести Джона Стейнбека.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
В Баку пройдет вечер, посвященный творчеству Шовкет Алекперовой
Культура 15:02
Определились первые финалисты Евровидения 2018 (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 01:14
Айсель Мамедова выступила под первым номером на сцене Евровидения 2018 (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 8 мая 23:30
Кино для всех: фильм "Dolu" показали людям с нарушением зрения и слуха (ФОТО)
Культура 8 мая 19:41
Юные дарования провели вечер, посвященный 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Культура 8 мая 19:09
Актер, который дарил только позитивные эмоции: Вспоминая Бахадура Алиева (ФОТО)
Культура 8 мая 18:02
Греческое рембетико в Баку (ФОТО)
Культура 8 мая 13:48
Национально-духовные ценности в картинах азербайджанских художников
Культура 8 мая 12:32
В Баку пройдет вечер, посвященный творчеству Алекпера Тагиева (ВИДЕО)
Культура 8 мая 12:12
Портреты Таира Салахова, перенесенные на язык ковра (ФОТО)
Культура 8 мая 09:37
Карабах ждет нас (ФОТО)
Культура 7 мая 14:52
Водоворот комедийных событий в Баку для 16+ (ФОТО)
Культура 7 мая 14:37
Замысловатый ирреализм азербайджанского карикатуриста отмечен в Турции (ФОТО)
Культура 7 мая 14:01
В Баку состоялась научная конференция "Гейдар Алиев и композиторская школа Азербайджана" (ФОТО)
Культура 7 мая 13:35
Джавид Имамвердиев и Петр Давыдов: Весна, Любовь, Победа (ФОТО)
Культура 7 мая 11:11
Россия-Азербайджан: Это искусство по-настоящему поражает (ФОТО)
Культура 7 мая 11:07
Ушел Фуад Поладов, и словно выключили свет в комнате…
Культура 7 мая 10:36
В Баку презентован фильм о Рашиде Бейбутове "Мое сердце, полное песен" (ФОТО)
Культура 5 мая 22:48