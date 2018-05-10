В Баку состоялось награждение деятелей культуры и искусства (ФОТО)

10 мая 2018 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку состоялась торжественная церемония в связи с присвоением группе азербайджанских деятелей культуры и искусства почетных званий, которых они были удостоены согласно соответствующим распоряжениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Trend Life.

Выступая на мероприятии, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что знаменательно, что вручение почетных государственных наград деятелям, внесшим вклад в культуру и искусство, проходит именно 10 мая, в день рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Было подчеркнуто, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда с большим вниманием и заботой относился к деятелям искусства и культуры, и эта политика продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Абульфас Гараев поздравил представителей культуры и искусства, и пожелал им дальнейших успехов в деятельности.

Затем министр вручил деятелям культуры и искусства ордена "Шохрат" и "Шараф", медаль "Терегги", удостоверения о присвоении званий "Заслуженный архитектор", "Заслуженный журналист", "Заслуженный инженер", "Заслуженный работник культуры".

Среди удостоенных почетных званий – Александр Шаровский, Рауф Бабаев, Рафиг Азимов, Таир Амирасланов, Фархад Бабаев, Расмия Гараева, Лейла Гусейнова, Адалят Мамедов, Фуад Нуриев и другие.

Удостоенные наград выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оценку государством их деятельности.

Также на мероприятии были вручены нагрудные знаки министерства "Почетный работник культуры".

(Автор: Джани Бабаева)

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