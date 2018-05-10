В Израиле пройдет творческий вечер Эльчина Иманова с участием звезд

10 мая 2018 19:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В израильском городе Нешер 29 мая пройдет творческий вечер известного азербайджанского композитора Эльчина Иманова, сообщает Trend Life. Концерт посвящен 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и 70-летию Израиля.

В концертной программе примут участие звезды азербайджанской и израильской эстрады – Арзу Рзаев, Ильгар Саиль, Аян Бабакишиева, Джейхун Гусейнов, Мануэль Исаков и Лиора Сафанова.

"Дружественные отношения между Азербайджаном и Израилем имеют глубокие корни, а проведение различных мероприятий в области культуры и искусства еще больше сближает наши народы. Как известно, в Израиле живет более 50-60 тысяч выходцев из Азербайджана, которые всегда поддерживают связь с землей, где родились и выросли. И этим вечером мы подарим израильтянам и уроженцам Баку незабываемые ритмы душевной теплоты и ярких эмоций", - сказал Trend Life Эльчин Иманов.

Вечер организован при содействии Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз".

(Автор: Вугар Иманов)

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