В Москве прошел торжественный вечер в честь 100-летия Гара Гараева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском Национальном музее музыки состоялось торжественное открытие выставки "Быть с веком наравне", посвященной 100-летию выдающегося композитора, народного артиста СССР и Азербайджана, лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического труда, академика Гара Гараева. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Азербайджана, посольства Азербайджана в Москве и Фонда Гейдара Алиева.

Директор музея Михаил Брызгалов отметил, что открытие этой выставки с любовью готовилось специалистами сразу нескольких музеев и архивов России и Азербайджана, ведь творчество человека, которому она посвящена, тесно связано с культурой обеих стран. В экспозиции представлены около сотни экспонатов: творческие наброски и личные вещи композитора, архивные записи и коллекция фотографий.

Но венцом выставки, безусловно, стал портрет Гара Гараева, с 1962 года не покидавший залов Третьяковской галереи как один из наиболее ценных экспонатов. Картина написана известным художником, народным художником СССР и Азербайджана, лауреатом Государственных премий СССР, России и Азербайджана, вице-президентом Российской Академии художеств Таиром Салаховым. На ней Гара Гараев запечатлён рядом с роялем, в атмосфере сосредоточенного раздумья. Эта работа выполнена в лаконичной цветовой гамме, созвучной характеру композитора, о внутренней сдержанности и немногословности которого современники слагали легенды. Таир Салахов рассказал об истории создания портрета и о своих взаимоотношениях с Гара Гараевым. Художник отметил, что несколько лет тому назад в этом музее проводилась его персональная выставка.

Пройдя школу гениального Дмитрия Шостаковича, Гара Гараев «не причёсывал» своих студентов под одну гребёнку, а всегда давал творческим людям возможность проявить свою индивидуальность.

«Гара Гараев учил нас не только музыке, но и человеческим отношениям, отношению к своему творчеству, к тому, что ты делаешь, – ученик Гара Гараева по классу композиции, известный певец и композитор, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу. – В классе Гараева мы изучали не только искусство композиторского мастерства, но и познавали основы жизни, поскольку он был человеком необычайно широкой эрудиции и энциклопедических знаний. И если у меня были какие-то успехи в министерской или дипломатической работе, это потому, что я никогда не забывал уроков своего учителя».

Творчество Гара Гараева охватывает практически все музыкальные жанры: балеты, оперы, симфонические и камерные произведения, романсы, музыку к фильмам и спектаклям. Его произведения входят в сокровищницу музыкального классического искусства и кинематографа. Экспрессивный, романтически-эмоциональный, красочный стиль Гараева тесно связан с принципами народной музыки, отличается эмоциональностью и сочетанием драматичности и тонкого лиризма. Премьера каждого произведения Гараева становилась праздником в музыкальной жизни и поворотной точкой в культуре, творениям его рукоплескали слушатели Польши, Испании, Италии, Германии, Франции, Японии, Египта, США и многих других стран. Композитор является обладателем двух Сталинских премий (1946, 1948) - за оперу "Вэтэн" ("Родина") и за симфоническую поэму "Лейли и Меджнун", обладателем Ленинской премии (1967) - за музыку балета "Тропою грома",

Как вспоминают о мастере современники, Гара Гараев шёл от победы к победе, как говорится, через тернии к звездам. Практически во всех его творениях нашли отражение национальные мотивы Азербайджана, а одним из любимых авторов композитора был Низами, классик азербайджанской литературы, к творчеству которого Гара Гараев обращался на протяжении всей жизни: от симфонической поэмы «Лейли и Меджнун» (1947) и балета «Семь красавиц» (1952) – до музыки к фильму «Низами» (1982).

«Сегодня произведения выдающегося азербайджанского композитора входят в золотой фонд мировой музыкальной культуры, – говорит руководитель Центра РАД Наталия Красовская. – Наследие, которое Гара Гараев оставил азербайджанскому и российскому народам, неисчерпаемо по глубине и богатству, так что будущие поколения станут каждый раз совершать для себя всё новые и новые открытия в этой бездонной сокровищнице».

На открытии выставки «Быть с веком наравне» было зачитано поздравление от министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева: «Внимание к творчеству Гара Гараева я расцениваю как знак уважения всему азербайджанскому народу и его культуре. Эта выставка станет значительным художественным событием, и важным символом в культурных и творческих связях между Азербайджаном и Россией».

«Композитор Гара Гараев не только внёс поистине великий вклад в развитие азербайджанской музыкальной школы, но и стал образцом служения искусству, на который и сегодня ориентируется многие композиторы во всём мире, – отметил Дмитрий Савельев, руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан. – Это закономерно, что столетний юбилей Гараева широко отмечается в Москве, ведь композитор стал по-настоящему значимой фигурой и для дружественного нам Азербайджана, и для России. Гара Гараев был и навсегда останется одним из тех людей, благодаря которым складываются уважение и взаимопонимание между нашими народами».

Директор Азербайджанского Государственного музея музыкального искусства Алла Байрамова выразила благодарность за многолетнее сотрудничество с Российским Национальным музеем музыки и особое внимание к азербайджанскому искусству и музыке.

После осмотра выставки состоялся концерт из произведений Гара Гараева, в котором приняли участие лауреат международных конкурсов Риад Мамедов, президентская стипендиатка, студентка Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского Назханым Дадашева, выпускница Российского института театрального искусства Айла Добрева, скрипач Станислав Самойлов.

В мероприятии приняли участие представители российской общественности, музыкальных вузов столицы, МИД РФ, Министерства культуры РФ, члены семьи композитора, а также представители азербайджанской диаспоры.

Выставка будет открыта для посетителей до 26 августа.

(Автор: Вугар Иманов)

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