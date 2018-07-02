Заур и Тахмина - жить свободно или с ярлыками? (ФОТО)

2 июля 2018 17:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - "Шестой этаж пятиэтажного дома" – роман народного писателя Азербайджана Анара. Это произведение – классика отечественной литературы, роман с уверенностью можно назвать одним из любимых среди азербайджанских читателей.

По произведению Анара в 1993 году выдающийся кинорежиссер, народный артист Расим Оджагов снял фильм "Тахмина". Кинолента сразу завоевала народную любовь, а у исполнителей главных ролей Заура (Фахраддин Манафов) и Тахмины (Мерал Конрат) появилась армия поклонников. По роману был снят не только фильм, на его основе ставились спектакли на театральных подмостках.

Новую жизнь в историю про Заура и Тахмину решил вдохнуть главный режиссер Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, поставив спектакль "Уйди из моих снов".

Спектакль подготовлен по заказу Министерства культуры Азербайджана и приурочен к 80-летнему юбилею народного писателя Анара.

Премьеру спектакля в русдраме зрители ждали с нетерпением - сюжет актуален на все времена, герои любимы, увидеть "новых" Заура и Тахмину пришла огромная зрительская аудитория. Сам же Александр Шаровский подчеркивает, что "Шестой этаж пятиэтажного дома" – это хорошо написанная история любви, а тема верности и предательства актуальна всегда. Почему у Шаровского постановка называется "Уйди из моих снов", зрителям стало ясно практически сразу.

Действия спектакля разворачиваются в зале ожидания аэропорта - Заур (Ибрагим Чингиз) вместе со своей супругой Фирангиз (Тамилла Абуталыбова) возвращаются из медового месяца. Рейс задерживается, Заур засыпает и видит во сне свою первую любовь – Тахмину (Ольга Арсентьева).

Ему снится то счастливо время, когда они с Тахминой были вместе, пока родные не вмешались в их отношения и не разрушили их окончательно.

Родители Заура Зивер (народная артистка Аян Миркасимова) и Меджид (Ягуб Зейналов) не хотят видеть Тахмину в качестве невестки - она певица, да еще и в разводе. Кто захочет такую партию для сына? Общество не принимает таких как Тахмина.

О Тахмине ходит много слухов, она красива, нравится мужчинам, которые не против завести с ней роман. Эти слухи и домыслы терзают Заура, он мучается от ревности, сомневается в любимой.

Заур не в силах оказать отпор общественному мнению, противостоять принятым устоям в обществе, он бросает любимую…

Несмотря на то, что финал истории любви Заура и Тахмины хорошо известен зрителям, публика в зале наблюдала за происходящим, затаив дыхание. У кого-то из зрителей поступки Заура вызывали сожаление, кто-то видел в нем себя, и конечно, многие сочувствовали Тахмине. Кто прав в этой истории, кто виноват – Заур, родители, общество… У каждого своя правда, свой путь, свой выбор – жить свободно или с ярлыками, которые наклеивают в обществе.

Актеры потрясающе вжились в свои роли, они не играли, они жили, жили своими героями, это чувствовалось в каждом диалоге, каждом движении, в каждом взгляде.

В постановке заняты - народная артистка Азербайджана Аян Миргасымова, заслуженные артисты Мелек Абасзаде, Салман Байрамов, Наина Ибрагимова, актеры театра - Ольга Арсентьева, Ибрагим Чингиз, Ягуб Зейналов, Тамилла Абуталыбова, Руфат Назаров, Рустам Керимов, Мурад Исмайлов, Рамиль Алиев, Майа Воробжанская, Илькин Мехтиев, Надир Абдурагимбеков, Милана Соколенко.

Художник-постановщик спектакля - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по свету - Николай Рудычев, видеоинсталяция - Джавид Имамвердиев, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, ассистент режиссёра и хореограф - Рауля Турккан.

Зрители благодарили творческий коллектив оглушительными аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева )

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