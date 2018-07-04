В Баку появится свой Дон Кихот

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя приступил к работе над новым спектаклем под названием "Дон Кихот" по роману Мигеля де Сервантеса, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, композитор – Руфат Рамазанов, сценическая пластика - Джейхун Дадашев, ассистент режиссера – Сона Мустафаева.

В постановке заняты – заслуженные артисты Гурбан Исмаилов, Шовги Гусейнов, Эльшан Чарханлы, актеры Мехрибан Гусейнова, Тахмина Мамедова, Халида Шарифова, Адалят Абдулсамед, Эльнур Гусейнов, Эльшан Гаджибабаев и другие.

Премьера спектакля состоится в новом театральном сезоне.

"Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский", часто просто "Дон Кихот" - роман испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547-1616) о приключениях одноименного героя. Был опубликован в двух томах. Первый вышел в 1605 году, второй - в 1615 году. Роман задумывался как пародия на рыцарские романы. Этот роман является одной из популярнейших книг мировой литературы.

(Автор: Джани Бабаева )

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