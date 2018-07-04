Это мог бы быть еще один летний день, но не будет...Это Не кино в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Светало... Небо приобретало розово-фиолетовый оттенок разбавленного вина. Это мог бы быть еще один летний день, но не будет...". Так начинается рассказ "Было почти 8 утра " молодой талантливой поэтессы, писательницы и художницы Нармины Мамедзаде, по мотивам которого был снят короткометражный фильм "Kino deyil" (Не кино).

Презентация картины прошла в Центре Современного Искусства YARAT в рамках проекта YARAT Film Klub, сообщает Trend Life.

Над фильмом работала небольшая, но команда творческих талантов. Нармина Мамедзаде также является автором проекта вместе с дизайнером и художником-декоратором Сабиной Зулаловой, которая в свою очередь, стала режиссером работы. Женский дуэт вместе с актером Зауром Шафиевым также исполнил роли в фильме. Композиторы - Севиндж Агасиева и Джавид Мамедов

Интересно, автором идеи и продюсером проекта стал народный артист Азербайджана Фаик Агаев, друг Нармины Мамедзаде. Это их не первая совместная работа. Фаик Агаев также является литературным редактором романа Нармины Мамедзаде "Седьмая кукла Доура".

В своем творчестве Нармина придает большое значение написанному слову, вкладывая в него большой смысл, и в то же время, оставляя читателю большое поле для раздумий и философского осмысления. И лейтмотивом фильма стало то, что за счастье надо бороться. "Kino deyil" - это очень необычная киноновелла о странностях любви…А что, если в ваших, казалось бы, прекрасных отношениях, появился третий? Третий – лишний? Любой треугольник с чего-то начинается. С первой встречи, с влюбленности и не всегда получается выбрать самый лучший вариант. Человеку свойственно медлить с решениями, позволив себе мечтать. И это не случайно. Ведь чтобы разобраться в чувствах, необходимо время… И вообще, существует ли способ предотвратить любовный треугольник и можно ли простить предательство?

"Я не верю в "любовь до гроба". Это чувство для меня не разгадано. Скорее всего, любовь - это процессы на химическом уровне и мы не можем дать себе отчет, почему мы любим того или иного человека. Люди изменчивы по натуре, и чувства могут прекратиться в любой момент. И чтобы любить, не обязательно иметь объект для любви. Можно быть влюбленным в само чувство любви. А писателю необходимо быть влюбленным и нести в себе это чувство", - говорит Нармина Мамедзаде.

После просмотра фильма творческий коллектив и гости вечера получили возможность поговорить по душам.

"Это был ответ женщины, чьи стихи заставляли плакать даже самые холодные сердца..."Сложно что-либо Вам ответить, я ведь знаю, что он никогда не писал подобных писем. И, впрочем, никогда не напишет. Если сможете, сделайте его счастливым...". Было почти восемь утра, когда каждый из них остался один... ", - так завершается рассказ.

(Автор: Вугар Иманов)

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