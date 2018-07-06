Представители Азербайджана приняли участие на Burabay Summer Fest (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана приняли участие на Международном фестивале юных талантов Burabay Summer Fest, посвященном 20-летию столицы Республики Казахстан – города Астаны, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Цели фестиваля – выявление и поддержка юных талантов, установление творческих связей, развитие и укрепление международного культурного обмена и т.д.

В фестивале приняли участие более 300 юных талантов из Казахстана, Азербайджана, Турции, России, Китая, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана.

Нашу страну представили учащиеся Центральной школы искусств имени Гара Гараева, лауреаты международных и республиканских конкурсов – Наргиз Алиева (фортепиано), Закир Аллахвердиев (гобой) и Физза Велизаде (кяманча).

Во время фестиваля были поведены развлекательно-познавательные мероприятия, мастер-классы, экскурсии, совместные концертные программы. Юные азербайджанские музыканты выступили на фестивале с концертом.

В заключение фестиваля в Центральном концертном зале "Казахстан" в Астане состоялся гала-концерт. Юная пианистка из Азербайджана Наргиз Алиева на гала-концерте выступила в составе ансамбля, в которой вошли представители других стран.

По итогам мероприятия представителям Азербайджана были вручены благодарственные письма, дипломы и памятные подарки от министерства культуры и спорта Казахстана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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