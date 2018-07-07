Шеки в мировом объективе: Традиции мугама и глобальные изменения в современном мире (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках IX Международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" в Шеки прошел десятый Международном симпозиуме научно-исследовательской группы "Макам" Международного совета по традиционной музыке (ICTM) ЮНЕСКО, сообщает Trend Life.

Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" прошел при организации Союза композиторов, Министерства культуры Азербайджана и Исполнительной власти города Шеки. Художественный руководитель - председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, артист мира ЮНЕСКО Фирангиз Ализаде. В этом году в фестивале приняли участие танцевальные и музыкальные коллективы, исполнители из Азербайджана, Турции, России, Венгрии и Казахстана.

В симпозиуме приняли участие ученые и эксперты из Азербайджана, Великобритании, Греции, Германии, Ирана, Китая, России, Узбекистана и Японии. В докладах рассматривались различные пути сохранения искусства макам/мугама.

«Юбилейный симпозиум органично вписался в ряд знаменательных мероприятий, которые отмечаются в этом году в Азербайджане: 95 лет со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, 100-летие Азербайджанской Демократической Республики, 100-летие выдающегося композитора Гара Гараева, а также 25-летие создания международной организации ТЮРКСОЙ. В центре внимания находилась одна из самых важных и актуальных проблем, касающаяся сохранения уникального устно-профессионального наследия искусства макам в многообразии его жанровых моделей и локальных музыкальных традиций: от Магриба на западе до границ Китая на востоке. Ученые касались самых разных аспектов этой проблемы - от глобальных социокультурных вызовов современного мира, которые ставят музыкальное сообщество перед необходимостью решения конкретных практических и теоретических задач, до анализа и путей их решения на примере разных феноменов устно-профессионального наследия», - сообщила Trend Life организатор научной части мероприятия, член ICТМ, заслуженный деятель искусств Азербайджана, ведущий научный сотрудник Института архитектуры и искусства НАНА, доктор философии в области искусствоведения Сурая Агаева, которая представила на симпозиуме особенности изложения теории мугама в трактатах учёных музыкантов средневекового Востока, о её связи с музыкальной практикой и философским мировоззрением авторов.

Заведующая отделом истории и теории музыкального искусства Азербайджана, академик Земфира Сафарова рассказала об инновациях в творчестве карабахского певца Джаббара Каръягды, отметив особую значимость изучения архивных аудиозаписей и документов, сохранивших свидетельства эволюции азербайджанского жанра мугам-дастгях. Председатель исследовательской группы «Макам» (ICTM UNESCO) Александр Джумаев (Узбекистан) обратил внимание на социокультурные проблемы, которые стоят как перед практиками, так и теоретиками в связи с процессом «реинтеграции», который, по мнению ученого, происходит в среднеазиатской традиции узбекско-таджикского шашмакома. Доктор искусствоведения Гюльтекин Шамилли (Россия) в вопросе как сохранить дастгях - предложила на примере записей уроков выдающихся мастеров Алима Гасымова и Мухаммада Резы Шаджарийана реконструкцию названий и типов движения мелодических ячеек в жанровой модели дастгях с привлечением данных классических трактатов о музыке (X-XV вв.) и современной практики. Реконструкция рассматривалась как одно из достаточных условий для усовершенствования линейной нотной записи метрически свободных мелодий, осознанного закрепления за типами движения мелодии их точных названий и повышения качества учебного процесса.

Вопросы изучения и сохранения локальных традиций как в теоретическом и прагматическом контексте затрагивались в ряде других докладов. Профессор Ральф Мартин Яггер (Германия) рассказал о перспективе проекта Corpus Musicae Ottomanicae («Собрание Оттоманской музыки») на базе университета Мюнтера, направленного на сохранение письменного и аудио-фонического (фонограммы) наследия искусства макам на территории Оттоманской Турции. На примере различных форм нотации немецкий учёный рассмотрел процесс трансформации мелодических структур в исторической перспективе. Профессор Шанхайской консерватории Мей Шао (Китай) обобщила и систематизировала опыт исследования уйгурского мукама в Китае на протяжении последнего столетия и представила уникальные записи по бытованию данного феномена в наши дни. Музыковед из Японии Вакако Тсучида провела параллели между некоторыми элементами традиционной японской музыки, арабского макама и европейской музыки средних веков.

Часть докладов была посвящена сравнительным исследованиям жанровых моделей искусства макам. Доктор Дилором Каромат (Узбекистан) показала взаимовлияние жанров маком и рага в традиции Хиндустана (Северная Индия) на материале трактатов о музыке с точки зрения соотнесенности каждой звуковой структуры с элементами гармонических рядов. Доктор Маркос Сколиус (Греция) обнародовал перспективу сравнительного исследования звукорядов турецкой и индийской устно-профессиональной (классической) музыки, а заведующий отделом искусства «Энциклопедии» (Иран), доктор Бабак Хазраи поделился опытом исследования звуковысотной грамматики в теории выдающегося учёного музыканта Азербайджана Сафиадина Урмави (ум. 1294), в контексте ее предполагаемой связи с музыкальной культурой древнего Вавилона.

Важное место в работе симпозиума также заняли доклады, в которых наследие искусства макам рассматривалось в широком контексте исторических, философско-эстетических проблем и, что очень важно, современного композиторского творчества. Проректор Бакинской музыкальной академии, профессор Гюльназ Абдуллазаде очертила широкий исторический контекст эволюции и современного развития азербайджанского жанра мугам-дастгях, вице-президент ICTM, преподаватель Кембриджского университета доктор Разиа Султанова (Великобритания) показала связь искусства макам с суфизмом как одним из направлений философской мысли.

В докладе доктора философии в области искусствоведения Лалы Кязымовой (Азербайджан) была затронута тема взаимодействия музыки и слова, связи ладовой системы с вербальным текстом на примере поэзии Физули и первой мугамной оперы «Лейли и Меджнун» основоположника азербайджанской композиторской школы европейского типа Узеира Гаджибейли (1885-1948).

Необходимость рассмотрения двух профессиональных традиций в их неразрывном единстве, не раз подчеркиваемая на протяжении всей работы симпозиума, была продолжена и в дискуссии, которая развернулась после прослушивания участниками композиции Фирангиз Ализаде, посвященной 600-летию со дня смерти Насими. Было подчеркнуто, что в современном музыкальном языке этой композиции явно и скрыто обнаруживаются глубинные механизмы мышления, характерные для азербайджанского мугама как с точки зрения самой драматургии, так и собственно различных форм мелодического движения в инструментальных эпизодах партитуры.

Доклады участников сопровождались видео- и аудио иллюстрациями.

«Особо отметим, что самой яркой наглядной иллюстрацией к азербайджанскому искусству мугама стало выступление солистов Государственного академического театра оперы и балета, которые представили мугамную оперу выдающегося Узеира Гаджибейли «Асли и Керем». Спектакль, поставленный в условиях естественной природы – на площадке «Юхары Каравансарай», произвел самое неизгладимое впечатление на зрителей, гостей и жителей Шеки. Не менее яркое впечатление произвело выступление мугамного трио - Эльнур Зейналов (ханенде), Санан Алиев (тар), Анар Юсубов (кяманча), которые исполнили дастгях Раст», - добавила Сурая Агаева, которая также рассказала участникам симпозиума об отличительных особенностях азербайджанского мугама.

Безусловная ценность обмена научным опытом в течение двух дней непрестанных дискуссий привели к выводу о необходимости выработать итоговое заключение по работе симпозиума и представить его самым разным организациям, связанным с сохранением и исследованием уникального наследия искусства макам.

(Автор: Вугар Иманов)

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