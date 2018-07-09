Азербайджанские музыканты выступили на фестивале в честь 20-летия Астаны (ВИДЕО, ФОТО)

9 июля 2018 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженные артисты Азербайджана Сахиб Пашазаде (тар) и Кямран Керимов (нагара) приняли участие в XI Международном фестивале тюркской традиционной музыки «Астана-Аркау», который был посвящен 20-летию со дня официального приобретения статуса столицы Казахстана - города Астаны, сообщили Trend Life организаторы визита. Участие музыкантов было организовано при содействии посольства Азербайджана в Казахстане и Международного фонда тюркской культуры и наследия.

«Нам было очень приятно участвовать в фестивале, который поможет сохранить традиции всех тюркоязычных стран. Потому что, у каждого народа есть своя культура, своя музыка и свои традиции. От всех наших коллег мы хотим поздравить с 20-летием Астаны, чтобы столица праздновала еще тысячелетний и двухтысячелетний юбилей. Все древнее, мудрое и старое, по моему мнению, всегда вызывает интерес у людей. Тюркоязычный мир сегодня вызывает большой интерес у всех», - отметил Сахиб Пашазаде.

В фестивале приняли участие исполнители и коллективы из Казахстана, Азербайджана, Турции, Ирана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Китая и других стран.

«Фестиваль является уникальной площадкой, объединяющей представителей братских тюркских народов, по крупицам собирающей их музыкальное наследие. Мероприятие призвано возродить забытые традиции тюркской музыкальной культуры и приумножить их. Еще одной особенностью фестиваля являются выступления на его просторах представителей малых и исчезающих тюркоязычных народов», - отметила президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева.

Фестиваль «Астана-Аркау» (каз. «Астана-арқау» Түркі дәстүрлі музыка халықаралық фестивалі) основан в 2008 году, является визитной карточкой столицы Казахстана. Цель проводимого праздника - продемонстрировать единство тюркского мира и тюркской музыкальной цивилизации, в свое время оказавшей влияние на музыку народов мира.

(Автор: Вугар Иманов)

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