Стиль одежды и эстетический вкус азербайджанской женщины (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) представлены бадья и половник, являющиеся образцами медного искусства начала ХХ века, а также платок, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт НАНА.

На бадье арабским алфавитом вырезаны слова "Сахиби Сейфулла". Платок темно-синего цвета с позолоченными краями и бахромой - ценный материал с точки зрения изучения стиля одежды и эстетического вкуса азербайджанской женщины.

Представленные экспонаты важны для исследования этнографической истории эпохи.

(Автор: Джани Бабаева)

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