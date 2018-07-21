Заговоры и заклинания древней Малайзии в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялось выступление фольклорных коллективом и исполнителей из Малайзии, сообщает Trend Life. Мероприятие прошло в рамках 33-й Всемирной конференции Международного общества музыкального образования (International Society for Music Education – ISME).

Малайзия - государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем. Считается, что название Melayu произошло от санскритских слов Malaiur или Malayadvipa, что можно перевести как «горная страна». В разнородности общества и многообразии культуры Малайзии проявились обычаи и традиции разных этносов, проживающих в стране. Основную массу населения полуостровной территории составляют малайская, китайская и индийская общины. На протяжении столетий Малайзия испытывала влияние ранней буддийской и индуистской цивилизации, пришедшей из Индии, с Явы и Суматры. В XIV–XVI вв. вместе с индийскими и арабскими купцами сюда проник ислам, а появившиеся позднее португальцы, голландцы и британцы привнесли элементы европейской культуры. Поэтому малайская культура очень разнообразна. К примеру, в области музыки она находится под серьёзным влиянием исламской и китайской музыкальных форм. Основные музыкальные инструменты в стране – генданг (барабан), а также другие многочисленные ударные инструменты, некоторые из которых изготовляют из раковин. Распространены трубы, флейты и гонги.

В Малайзии сильно развито искусство танцевального театра, который имеет тайское, индийское и португальское происхождение. Среди других художественных форм выделяют: стилизованное боевое искусство – силат, театр теней – кулит, вайанг.

Малайский фольклор представляет собой народные заговоры и заклинания (мантра), рифмованные загадки и прибаутки (тека-теки), народные песни, лирические пантуны, пословицы и поговорки (бидал, пепатах, прибахаса). Героями животного эпоса являются: карликовый оленёк пеландук (канчиль), а фарсовых сказок - Пак Кадок (Папаша Гороховый стручок), Пак Пандир (Дядя Остолоп), Лебей Маланг (Недотёпа Причетник) и другие. Разные этнические группы страны имеют разные версии фольклора.

Яркими красками национального фольклора и культуры были восхищены гости праздничного вечера, которые овациями встретили выступления артистов.

Конференция, в которой принимают участие более 500 видных представителей культуры, искусства и науки специалистов в области музыкального образования из разных стран мира, организована Министерством культуры Азербайджана, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанской национальной консерватории. В рамках конференции представлены мастер-классы, лекции, презентации и встречи, концерты с участием артистов из разных стран мира.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Нариман Исмайлов)

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