В курортном Нафталане прошел творческий фестиваль "Из регионов в регионы" (ФОТО)

25 июля 2018 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане проходит творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), организованный Министерством культуры Азербайджана и посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Основная цель проекта – пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Проведение фестиваля летом предоставляет возможность зарубежным гостям, а также местным жителям наглядно ознакомиться с культурной жизнью регионов.

Очередные мероприятия в рамках фестиваля прошли в парке имени Гейдара Алиева города Нафталан, который расположен в 360 км от Баку, на берегах реки Нафталан. В городе добывается лечебная нефть - нафталан. Корень слова нефть идет к давнему шумерскому напату (горячие камни) и шумерской цивилизации (приблизительно 5000 лет назад). В Шумерских медицинских записях говорится, что нафталанская нефть использовалась в лечении многих болезней. В практику официальной медицины, по лечению при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, кожи, нервной системы, гинекологических заболеваниях кожных болезней нафталанская нефть вошла в конце 19 века. В 1926 году здесь был создан одноименный бальнеологический курорт. Ныне на территории Нафталана функционирует несколько отелей и санаториев.

Гостям фестиваля "Из регионов в регионы" 15 региональных управлений культуры представили экспозиции образцов народного творчества, отражающие культурное наследие городов и районов, художественные произведения, сувениры, изделия ручной работы, а также яркую концертную программу с участием мастеров искусств и фольклорных коллективов из различных городов и районов республики.

Отметим, что фестиваль охватывает 15 городов и регионов страны. Ранее "Bölgələrdən bölgələrə" был проведен в Масаллы, Лянкяране, Сальяне, Сабирабаде, Горадизе, Гузанлы, Гёйчае, Мингячевире и Гёйгёле. Напомним, что в 2015 и 2016 годах был реализован проект "Из регионов - в столицу" ("Bölgələrdən paytaxta"), в рамках которого в Баку было представлено культурное наследие регионов Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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