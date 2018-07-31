В Баку простились Хайямом Мирзазаде: его музыка звучит и будет звучать (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) во вторник прошла церемония прощания с народным артистом Азербайджана, кавалером орденов "Шохрат" и "Шараф", композитором Хайямом Мирзазаде, сообщает Trend Life. Хайям Мирзазаде скончался 30 июля на 83-м году жизни.

В церемонии прощания приняли участие видные общественные деятели, главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране, известные деятели культуры, искусства, родные и близкие народного артиста.

Церемония прощания с Хайямом Мирзазаде прошла сегодня с 12:00 до 14:00. Он похоронен во Второй аллее почетного захоронения в Баку.

Выступивший на мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что уход Хайяма Мирзазаде - большая потеря для азербайджанской музыкальной культуры.

Министр подчеркнул, что в 1969-1983 годах Хайям Мирзазаде был заведующим кафедрой композиции Азербайджанской государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) и внес большой вклад в формирование будущих профессиональных музыкальных кадров.

Было подчеркнуто, что Мирзазаде автор многочисленных музыкальных произведений в различных жанрах, он также писал музыку для театральных постановок и кинофильмов. Его произведения звучали не только в Азербайджане, но и за пределами страны.

Творческая деятельность музыканта высоко оценена государством, он был удостоен высоких государственных наград – почетного звания "Заслуженный деятель искусств Азербайджана", "Народный артист Азербайджана", Государственных премий Азербайджана, награжден орденами "Шохрат" и "Шараф".

Рассказывая о работе Хайяма Мирзазаде в Бакинской музыкальной академии, секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Земфира Гафарова отметила, что он очень любил своих студентов. Сейчас его ученики известны своей деятельностью не только в нашей стране, но и за рубежом.

Было подчеркнуто, что Хайям Мирзазаде занял достойное место в музыкальной культуре Азербайджана. "Мы потеряли не только большого композитора, но большого музыкального деятеля и деятеля культуры", - добавила Гафарова.

Проректор по учебной части БМА, профессор Нармина Гулиева рассказала, что Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли была для Хайяма Мирзазаде вторым домом.

"Несмотря на то, что он был строг и требователен к свои ученикам, они всегда относились к нему с большим уважением и любовью. Хайяма Мирзазаде нет с нами, но его музыка звучит и будет звучать", - сказала Гулиева.

Сын Хайяма Мирзазаде - начальник Управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде отметил, что основной задачей его отца в жизни было служение Азербайджанскому государству и народу.

Было отмечено, что каждое его произведение пропагандировало азербайджанскую музыку за рубежом. Несмотря на то, что в последние годы Хайям Мирзазаде болел, он всегда был в курсе событий в стране.

Парвин Мирзазаде подчеркнул, что государство всегда относилось к Хайяму Мирзазаде с вниманием и заботой и он ощущал эту заботу.

"Несмотря на болезнь, он продолжал творить, писать произведения", - добавил Парвин Мирзазаде.

Хайям Мирзазаде родился 5 октября 1935 года в Баку. В 1957 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию. Хайям Мирзазаде - ученик Гара Гараева. С 1957 года преподавал в консерватории.

С 1969-го по 1983 год - заведующий кафедрой композиции Азербайджанской государственной консерватории. Автор симфонических, камерных, эстрадных и джазовых произведений, музыки к около пятидесяти драматических спектаклей и кинофильмов. Произведения композитора исполнялись в Австрии, Великобритании, Венгрии, Нидерландах, Германии, Италии, Франции и других странах мира.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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