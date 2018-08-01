Фархад Бадалбейли и Дмитрий Яблонский выступили на Габалинском международном музыкальном фестивале (ФОТО)

1 августа 2018 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - X Габалинский международный музыкальный фестиваль радует ценителей музыкального искусства, гостей города интересными концертными программами, сказали Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Очередной концерт в рамках фестиваля был представлен в камерном зале Конгресс-центра имени Гейдара Алиева в Габале.

В программе вечера выступили: художественные руководители фестиваля, всемирно известные музыканты - Фархад Бадалбейли (фортепиано) и Дмитрий Яблонский (виолончель), а также Жанна Гандельман (скрипка), Аннель Грегори (скрипка), Ольга Ермакова (фортепиано) и Шукюр Самедов (кларнет).

На концерте прозвучали произведения Сергея Рахманинова "Романс ля минор", Антона Рубинштейна "Соната для скрипки и фортепиано №3 ", Рейнгольда Глиэра "8 дуэтов для скрипки и виолончели", Иоганнеса Брамса "Трио для кларнета, виолончели и фортепиано".

Габалинский международный музыкальный фестиваль, ставший главным событием в музыкальной жизни Азербайджана и региона, в этом году отмечает свой 10-летний юбилей. Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, проходит с 30 июля по 7 августа.

(Автор: Джани Бабаева)

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