Музыка нефтяных бочек в Габале (ФОТО)

4 августа 2018 00:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках X Габалинского международного музыкального фестиваля был представлен творческий экологический art-проект H.E.Art, сообщили в пятницу Trend Life участники проекта.

В ходе проекта группа азербайджанских художников, в которую вошли Эльдар Бабазаде, Камила Мурадова, Сабина Наджафова и Лейла Оруджева, под руководством главы НПО Arts Council Azerbaijan и автора проекта H.E.Art Дадаша Мамедова разрисовала использованные нефтяные контейнеры (металлические бочки).

Каждая работа уникальна, они разрабатывались специально под тематику фестиваля и отражают настроение и видение автора. Когда рисунок нанесен, пустой ненужный сосуд превращается в неповторимое произведение искусства, полное смысла и живущее новой жизнью. Затем в него сажают деревья и цветущие кустарники и они украшают город, дарят людям свежий воздух и тень, прекрасно вписываясь в любой ландшафт и дизайн, привнося в него нотку яркости и современности.

Расписанные художниками бочки украсили площадку перед входом в Конгресс-центр, где проходят концертные программы. Гости и участники фестиваля могут полюбоваться работами художников, которые посвящены классической музыке.

Расписанные в рамках проекта 10 контейнеров получились яркими, не похожими один на другой, но гармонично сочетающимися между собой, посаженные растения прекрасно смотрятся в них.

По словам художника Эльдара Бабазаде, звуки классической музыки и атмосфера фестиваля произвели сильный эффект на его работы, стимулируя воображение и рождая, как продуманные, так и спонтанные произведения.

Камила Мурадова выбрала яркие краски и лаконичные четкие линии. Это ее первый опыт работы в этом проекте, но композиция и рисунок выглядят очень профессиональными, продуманными и эффектными.

Сабина Наджафова, приехавшая из США для участие в проекте, любит джазовую и классическую музыку. Одна ее работа выполнена с использованием техники papier-máché, а другая - передаёт все ее эмоции и чувства при помощи яркой экспрессии.

В работе Дадаша Мамедова, который отдает предпочтения джазу, но так же любит хорошую классику, сразу бросается в глаза его узнаваемый стиль.

Габалинский международный музыкальный фестиваль, ставший главным событием в музыкальной жизни Азербайджана и региона, в этом году отмечает свой 10-летний юбилей. Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, проходит с 30 июля по 7 августа.

(Автор: Джани Бабаева)

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