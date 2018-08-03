Известные артисты исполнят любимые песни слушателей (ВИДЕО)

3 августа 2018 21:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 4 октября в 19:00 состоится концертная программа, на которой прозвучат песни народного артиста СССР, видного азербайджанского композитора Рауфа Гаджиева, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

На вечере выступят народные артисты Бриллиант Дадашева, Мубариз Тагиев, Азер Зейналов, Анвер Садыгов, заслуженные артисты Ильгар Мурадов, Анар Шушалы, Севда Алекперзаде, Тунзаля Агаева, Теймур Амрах, Аббас Багиров, Лала Мамедова, известные исполнители Надир Гафарзаде, Эльдар Гасымов, Эмилия Ягубова, Талех Яхьяев, Замиг Гусейнов, Фуад Мусаев, группа "Qaya" и другие.

В ходе вечера прозвучат любимые слушателями композиции Рауфа Гаджиева, среди них "Sevgilim", "Mənim Azərbaycanım", "Lirik mahnı", "Bahar gəlir", "Sevimli şəhər", "Bakı haqqında mahnı", "Leyla", "Neft daşlarında", "Ceyran" и многие другие.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы Asan Xidmət и онлайн на www.iticket.az. Цена –10-50 манатов.

Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Летние каникулы: где и как отдыхают азербайджанские звезды (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 14 июля 16:11
Путешествие c бакинцами в мир воспоминаний и радости (ФОТО)
Культура 1 июня 13:53
Стал известен состав жюри "Евровидения-2018" от Азербайджана
Культура 1 мая 10:39
Мубаризу Тагиеву 70: юбилей в кругу друзей и поклонников (ФОТО)
Культура 26 апреля 00:52
Мубариз Тагиев отметит грандиозный юбилей
Культура 20 марта 11:47
Победитель "Евровидения" поддержал проект по аутизму в Баку (ФОТО)
Культура 12 марта 17:11
Лента новостей
Пашинян «доигрался»: Ереван может потерять Москву
Точка зрения 21:27
В работе Facebook в ряде стран произошел сбой
В мире 21:05
Устранены проблемы в движении транспорта на одной из дорог Баку
Общество 21:05
При минсельхозе Азербайджана создан Совет фермеров (ФОТО)
Экономика 20:46
Скажется ли повышение госпошлины за регистрацию мобильных устройств в Азербайджане на ценах на телефоны?
Общество 20:39
МВД Германии: 15,1 тыс. иностранцев обратились за получением статуса беженца за июль
Европа 20:33
Американская компания, разрабатывающая блок месторождений в Азербайджане, отсрочила выплаты по кредитам
Энергетика 20:31
Украинская и швейцарская компании откроют в Узбекистане завод по производству пестицидов
Бизнес 20:27
Туркменистан проведет инвестконкурс по продаже госсобственности
Бизнес 20:23