Известные артисты исполнят любимые песни слушателей (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 4 октября в 19:00 состоится концертная программа, на которой прозвучат песни народного артиста СССР, видного азербайджанского композитора Рауфа Гаджиева, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

На вечере выступят народные артисты Бриллиант Дадашева, Мубариз Тагиев, Азер Зейналов, Анвер Садыгов, заслуженные артисты Ильгар Мурадов, Анар Шушалы, Севда Алекперзаде, Тунзаля Агаева, Теймур Амрах, Аббас Багиров, Лала Мамедова, известные исполнители Надир Гафарзаде, Эльдар Гасымов, Эмилия Ягубова, Талех Яхьяев, Замиг Гусейнов, Фуад Мусаев, группа "Qaya" и другие.

В ходе вечера прозвучат любимые слушателями композиции Рауфа Гаджиева, среди них "Sevgilim", "Mənim Azərbaycanım", "Lirik mahnı", "Bahar gəlir", "Sevimli şəhər", "Bakı haqqında mahnı", "Leyla", "Neft daşlarında", "Ceyran" и многие другие.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы Asan Xidmət и онлайн на www.iticket.az. Цена –10-50 манатов.

Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.