Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в Перу

БАКУ /Trend Life/ - Звезды мировой оперы - народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов 9 августа выступят с концертом в городе Лима на сцене Большого национального театра Перу, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На вечере прозвучат арии из опер Джузеппе Верди, Альфредо Каталани, Пьетро Масканьи, Франца Легара.

Анна Нетребко – драматическое сопрано. Примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло. В 2015 году Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов создали семью.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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