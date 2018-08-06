Габалинский международный музыкальный фестиваль организован на высоком уровне - известная пианистка Оксана Яблонская

6 августа 2018 20:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Десятый Габалинский международный музыкальный фестиваль организован на очень высоком уровне, сказала Trend Life известная пианистка, профессор Джульярдской школы (США) Оксана Яблонская.

Пианистка подчеркнула, что в рамках Габалинского международного музыкального фестиваля проводятся различные мероприятия, концерты, а его участниками являются ведущие музыканты и коллективы из разных стран мира.

Оксана Яблонская, которая не раз выступала как на Габалинском международном музыкальном фестивале, так и на концертах в Баку, отметила, что в Азербайджане очень интеллигентная публика.

Габалинский международный музыкальный фестиваль, ставший главным событием в музыкальной жизни Азербайджана и региона, в этом году отмечает свой 10-летний юбилей. Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, проходит с 30 июля по 7 августа в городе Габала.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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