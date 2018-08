EMIN поделился воспоминаниями о Муслиме Магомаеве: Мне всегда было трудно петь в его присутствии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 17 августа, народному артисту СССР, легендарному исполнителю и композитору Муслиму Магомаеву исполнилось бы 76 лет.

На своей странице в Instagram народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) поделился воспоминаниями о легендарном исполнителе, которого знал с детства.

"Часто Муслим Магомаев садился дома за рояль, и мы с ним пели наши любимые песни: "Love story", "My way", "O sole mio", "It’s now or never". Мне всегда было трудно петь в его присутствии, наверное, и сейчас было бы так же. Муслим Магометович был замечательным человеком, это проявлялось во всем. А кадры эти сохранились благодаря Тамаре Ильиничне Синявской, которая часто незаметно снимала все на камеру. Помним, любим и чтим память этого великого человека. Примерно 12 лет назад я написал английский текст для "Синей вечности", сохранилась запись, возможно, я к ней ещё вернусь! С днём рождения, дорогой Муслим Магометович!", - написал на своей странице Эмин Агаларов, поделившись трогательным видеороликом.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а затем музыкальное училище, Бакинскую консерваторию по классу вокала. Впервые Магомаева заметили на молодежном фестивале в Хельсинки в 1962 году, где он стал лауреатом за исполнение песен "Бухенвальдский набат" и "Хотят ли русские войны?". В 1963 году своими концертами Магомаев буквально покорил Москву. Успех был оглушительным. Он свободно владел не только эстрадным, но и оперным материалом. В 1964 году Магомаев уехал на годичную стажировку в миланский оперный театр "Ла Скала".

После Милана Магомаев выступал в крупнейших городах Советского Союза в спектаклях "Тоска" и "Севильский цирюльник". В 1966 и 1969 годах с большим успехом прошли гастроли Магомаева в знаменитом театре "Олимпия" в Париже. В 1969 году на фестивале в Сопоте Магомаев получает первую премию, а в Каннах - "Золотую пластинку".

В 1973 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. С 1975-го по 1989 год Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым он много гастролировал по СССР.

Певец участвовал во всех главных правительственных концертах и праздничных программах на советском телевидении. Голосом Магомаева поет любовную серенаду Трубадур в популярном мультфильме "По следам бременских музыкантов" (1973 год).

Дискография Муслима Магомаева насчитывает более 45 грампластинок, а также 15 компакт-дисков, в том числе "Благодарю тебя" (1995), "Арии из опер и мюзиклов. Неаполитанские песни" (1996), "Звезды советской эстрады. Муслим Магомаев. Лучшее" (2001), "Любовь - моя песня. Страна грез" (2001).

В концертном репертуаре Магомаева более 600 произведений (русские романсы, классические, эстрадные и неаполитанские песни). Он снялся в фильмах "Низами", "Поет Муслим Магомаев" и "Москва в нотах". Магомаев - автор более 20 песен, музыки к фильмам. Он также автор и ведущий цикла телепередач о жизни и творчестве американского певца Марио Ланца, написал книгу об этом исполнителе.

В 1997 году именем Магомаева была названа одна из малых планет Солнечной системы, известная астрономам под номером 1974 SP1.

Муслим Магомаев скончался 25 октября 2008 года на 67-м году жизни. Похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

