Здравствуй, Россия!: представители молодежи Азербайджана отправились в Москву и Казань (ФОТО)

20 августа 2018 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Большая группа молодых азербайджанцев из числа победителей многих проектов и конкурсов по русскому языку, знанию истории и культуры России, организуемых посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, направилась в Москву и Казань для участия в культурно-образовательной программе в рамках проекта Россотрудничества "Здравствуй, Россия!", сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

В течение недели они примут участие в экскурсиях по культурным и историческим местам, встречах с известными людьми, интерактивных программах и образовательных мероприятиях.

Ранее, 16 августа, в Российском информационно-культурном центре в Баку прошло организационное собрание с участниками программы и их родителями. Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов представил руководителей делегации, ознакомил с правилами участия и программой поездки.

(Автор: Джани Бабаева)

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