Джамал Алиев выступит на фестивале "Roman River" в Великобритании

24 августа 2018 11:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский музыкант, виолончелист, лауреат международных конкурсов Джамал Алиев примет участие в фестивале "Roman River", который пройдет 20-30 сентября в городе Колчестер (Великобритания), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В рамках фестиваля Джамал Алиев выступит 28 сентября в церкви Святой Марии, где исполнит Концерт для виолончели композитора Эдуарда Элгара.

Джамал Алиев принимал участие в фестивалях, а также выступал с соло-концертами в Турции, Великобритании, Франции, Швейцарии, Китае и ряде других стран.

Музыкант впервые в истории Азербайджана выступал соло в сопровождении оркестра в программе "BBC Introducing Classical Artist" на радиостанции BBC.

(Автор: Джани Бабаева)

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