В Сибири представлена выставка миниатюрных книг из Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В центральной библиотеке Нижневартовска открылась уникальная выставка. Здесь представлены 165 экземпляров единственного в мире музея миниатюрной книги из города Баку, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

В числе самых маленьких экспонатов Библия, переведённая на семь языков, размером всего 3х3 миллиметра. Есть здесь старинные и современные книги, представляющие русскую классику и произведения зарубежных авторов.

Около трёх тысяч изданий этой коллекции занесены в книгу рекордов Гиннесса. Вместе с редкими книгами в столицу Самотлора приехала основательница музея, заслуженный работник культуры Азербайджана Зарифа Салахова. 35 лет она посвятила поиску, реставрации и изданию миниатюрных книг. Помогали ей в этом известные артисты, художники, политики, ценители художественного слова, сообщает www.ugra-tv.ru.

«Чем меньше формат книги, тем выше уровень культуры государства», – уверена Зарифа Салахова, учредитель и создатель частного Бакинского музея миниатюрной книги, заслуженный работник культуры, рекордсмен Книги рекорда Гиннеса. На открытии выставки «Миниатюрные книги. История одной коллекции» в Центральной городской библиотеке им. М.К. Анисимковой у юных нижневартовцев появилась замечательная возможность встретиться с удивительно интересным человеком и познакомиться с исключительной коллекцией миниатюрных книг из частного собрания Зарифы Теймуровны, сообщает www.ugra-news.ru. Более 160 изданий небольшого формата украшают временную экспозицию в Центральной библиотеке. Всего же коллекция Зарифы Салаховой насчитывает более 9000 книг, привезенных из восьмидесяти стран мира.

Для такого увлеченного человека и Читателя с большой буквы, как она, коллекционирование миниатюрных книг – любимое дело всей жизни. Будучи председателем Азербайджанского общества книголюбов, Зарифа Салахова часто приезжала с рабочим визитом в Москву, где в то время располагался офис Всесоюзного общества книголюбов. Зарифа Теймуровна хорошо помнит то время: встречи с маститыми писателями и поэтами, беседы с деятелями науки и культуры, новые знакомства и разговоры о «книжных» новостях. Но особое место в сердце создателя музея занимает 1982 год – год, когда она купила самую первую миниатюрную книжечку, факсимильное издание «Полное собрание басен И.А.Крылова» 1835 года. Стоила она, как сейчас помнит гостья, 23 рубля.

«Вы только представьте себе: в то время буханку хлеба можно было купить за 20 копеек, килограмм мяса стоил 2 рубля. А тут книга за 23(!) рубля» - рассказывает гостья на встрече. По пути к складу, где находилась книга, Зарифа Салахова «встретила» еще шесть миниатюр разного наименования, заинтересовалась и буквально заболела идеей собирать их. С тех пор в каждой поездке знакомство с городом начинается не с сувенирной лавки, а с посещения букинистических магазинов. Трижды побывав в Париже, одно название которого будоражит сердце ценителей красоты и моды, Зарифа Теймуровна так и не купила духи. Зато с каждой поездки привозила с собой очередные уникальные книжечки. Согласитесь, так может поступить только настоящий коллекционер, трепетно относящийся к своему делу.

«Мой музей – единственный в мире. Только благодаря нашему общенациональному лидеру Гейдар Алиеву шестнадцать лет назад состоялось его открытие. С тех пор коллекция заметно пополнилась, у музея появилось три филиала. Как я уже говорила, в моей коллекции насчитывается более 9000 тысяч книг, но музей, расположенный в самом сердце Баку, старинном квартале Ичери шехер, вмещает в себя только 5600 книг. Тогда я решила, что чем остальные книжечки будут лежать в запасниках, лучше им быть выставленными в открытых музеях в других городах Азербайджана. Так открылись филиалы в Шеки (660 книг), Нахчыване (1120 книг) и Гяндже (1060 книг)», - делится с нижневартовцами Зарифа Салахова. Примечательно, что гостями музея стали не только жители Азербайджана, России и близлежащих стран, здесь в свое время побывали посол Турции с супругой, президент Черногории, первый Президент России Борис Ельцин с супругой, принцесса Таиланда... К слову, последняя гостья в подарок привезла 38 миниатюрных книг, среди которых – одна книга, составленная лично ей в память об отце, Короле Таиланда. Как Зарифа Салахова любит принимать гостей в своем музее, так же она любит путешествовать. Куба, Афганистан, Бангладеш, Париж, Америка, Украина, Германия – и это лишь малая часть тех стран, где побывала создательница музея. На очереди выставка в Токио. В увлекательных поездках Зарифе Теймуровне удалось раздобыть для своей коллекции редчайшие издания российских классиков и авторов азербайджанской литературы, старинные образцы, изданные еще в Российской империи, а также множество книг советского периода. С особой гордостью гостья рассказала нижневартовцам о трех мини-книгах: Библии, напечатанной в Перу, Отче наш на семи языках и размером 3*3,5 миллиметра и «Олимпийской клятве» на семи языках, а также четырех книжках-малышках на английском языке, выпущенных в Японии. Три из них в формате 2х2 миллиметра – «Азбука цветов», «Символика драгоценных камней» и «Знаки зодиака», и микрокнига «Цветы четырех времен» форматом 0,75*0,75 миллиметра, текст и иллюстрации в которой можно увидеть только через лупу. Такая значимая коллекция не осталась незамеченной и для мировой общественности. В 2015 году собрание в количестве 2913 книг было занесено в Книгу рекордов Гиннеса, а основательница музея миниатюрной книги была удостоена сертификата Guinness World Records. К слову, до Зарифы Салаховой последний рекорд был зарегистрирован в 1982, когда житель Индии собрал коллекцию в 286 книг.

Продолжилась встреча в формате «вопрос-ответ». Нижневартовских школьников, нечасто встречающихся с уникальными книжечками размером меньше ладони, интересовало очень многое. Ребята спрашивали о любимой миниатюрной книге, о самом старинном издании в частной коллекции, о впечатлениях от попадания в Книгу рекордов Гиннеса, а еще о книжных предпочтениях, о книгах с автографами и не только. Самой старинной книгой в личной коллекции оказался Коран в кожаном переплете и с золотым теснением, выпущенный в 1672 году и подаренный лично поэтессой Риммой Казаковой. Он же вместе с книгой «Нефтяная стратегия Гейдара Алиева» в числе любимых у Зарифы Салаховой. Рассказывая о своей работе, Зарифа Теймуровна не могла не отметить, что она не только собирает, но и издает книги в миниатюрном формате. Самая дорогая сердцу – «Клятва на верность Родине, государству, народу», включающая в себя текст речи Президента Азербайджана Гейдара Алиева, произнесенная им во время принятия присяги. Всего за тридцать пять лет она создала более 220 мини-книг, посвященных выдающимся политикам, деятелям литературы, науки, искусства и спорта.

«Я рада, что сегодня вместе со своей дочерью нахожусь здесь, в вашем городе. Я объездила весь мир, и могу сказать, что город Нижневартовск, созданный в таких тяжелых климатических и природных условиях, удивляет своей красотой. А березы меня вообще сразили наповал», - призналась Зарифа Салахова и на память об этом мероприятии подарила директору «Библиотечно-информационной системы» Ирине Ивлевой миниатюрный экземпляр «Прощальное письмо Че Гевары Феделю Кастро».

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