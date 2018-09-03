Габалинский фестиваль выполняет великую миссию во имя развития мировой музыки - Михаил Хохлов

БАКУ /Trend Life/ - Директор музыкальной школы им. Гнесиных, заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства Михаил Хохлов рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о том, какое место музыка занимает в культурной самоидентификации человека и о вкладе Габалинского фестиваля в развитие мировой музыки. Габалинский международный музыкальный фестиваль, ставший главным событием в музыкальной жизни Азербайджана и региона, в этом году отметил свой 10-летний юбилей. Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, проходил с 30 июля по 7 августа.

- Вы являетесь руководителей одной из самых знаменитых в России музыкальных школ и довольно часто говорите о важности музыки для воспитания ребенка, гармоничного развития человека. А какую роль музыке вы отводите в налаживании межкультурных и международных отношений в целом?

- Если мы говорим о том, что музыка могла бы быть неким мотивом для межнациональных, межгосударственных отношений среди молодежи в частности, то мы должны понимать: чем больше мы будем давать молодому поколению представление о разнообразии в мире, тем сильнее должна быть самоидентификация. Ведь если ребенок не будет идентифицировать себя с культурой страны, в которой живет, то его культурная идентичность будет размыта. Если человек знает, что есть много замечательных стран, с их другими, отличными культурами, то у него будет мотивация сохранять и обогащать свою собственную культуру. С определенной долей такта, с определенной долей ритмичности того или иного культурного события, тех или иных культурных фестивалей и взаимодействия культур мы сможем как раз воспитать в молодом поколении вот эту вот самоидентификацию. Это очень важно.

- А что вы с этой точки зрения можете рассказать о Габалинском международном фестивале и его роли в развитии мировой музыкальной культуры?

- Как фестиваль, который собирает музыкантов со всего мира, он преследует цель объединения людей, проникновение культур, взаимный обмен опытом, налаживание отношений и получение представления о том, как живут люди в других странах. Здесь даже не требуется знание языка – музыканты общаются на языке музыки, а это язык абсолютно международный и не требующий перевода. Через музыку, которая выражает эмоциональную сторону человеческого бытия, люди понимают, что несмотря на какую-то внешнюю разницу, для всех дорого одно и тоже. Габалинский фестиваль выполняет великую миссию во имя развития мировой музыки. Хотелось бы выразить особую благодарность Фонду Гейдара Алиева за организацию фестиваля, за этот великолепный вклад в развитие мировой культуры. И конечно, хочется поблагодарить художественного руководителя фестиваля Дмитрия Яблонского.

- У вас есть огромный личный опыт организации крупных музыкальных проектов, как вы, с этой точки зрения, оцениваете внутреннюю механику фестиваля?

- Несмотря на то, что мероприятие проводится довольно далеко от столицы Азербайджана, все организовано на очень высоком уровне. Все музыканты прибывают вовремя, их размещение, трансферы, питание – все продумано, расписание выстроено грамотно. При том, что речь идет об очень больших группах людей – достаточно сказать, что Иерусалимский оркестр, которым я дирижировал, состоит из почти 60 человек… Это очень серьезная организационная работа, и в Габале все было сделано блестяще. Кстати, на последнем фестивале был еще и мой ученик, я с ним разговаривал: как его встретили, как его проводили… у него очень хорошие впечатления остались. И это означает, что для организаторов фестиваля не существует разницы – молодой исполнитель или именитый. Это много говорит об уровне мероприятия и об Азербайджане вообще.

- Россия и Азербайджан в последние годы довольно активно развивают сотрудничество в области образования. Есть ли какие-то планы в этом направлении у вашей школы?

- Естественно, мы обсуждали какие-то возможные планы на будущее. В частности, зашел разговор об оркестре «Гнесинские виртуозы», которым я руковожу в нашей школе. Бесспорно, в наших планах участие с оркестром в различных международных музыкальных событиях в Азербайджане. Вообще, мы бы с удовольствием поработали с молодыми музыкантами из Азербайджана. В Габале мне довелось играть третий концерт Прокофьева с молодым азербайджанским пианистом – уровень такой же, как у молодых исполнителей в Москве. В этом году мы проводили летнюю международную школу, которая собрала рекордное количество участников – около 300. Из многих стран приехали ребята, которые хотят получить мастер-классы у наших педагогов, а также у педагогов, которых мы пригласили специально – наших друзей, работающих в других странах. Мы их собрали для того, чтобы дать возможность молодым ребятам, которые не учатся в школе им. Гнесиных и вообще в Москве, получить пищу для размышления над своей профессией, над своим будущим.

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