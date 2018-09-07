В Азербайджане стартовала Неделя российского кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялась торжественная церемония открытия Недели российского кино в Азербайджане, сообщает Trend Life.

Неделя российского кино в Азербайджане проходит 7-14 сентября при организации Министерства культуры Азербайджана, Министерства культуры России, посольства России в Азербайджане, Российского продюсерского центра "Кинофест" и Киноцентра "Низами".

В мероприятии приняли участие известные деятели культуры и искусства Азербайджана, многочисленные поклонники российского кинематографа.

Выступая на открытии Недели российского кино известный кинорежиссер, заслуженный деятель культуры Азербайджана Аяз Салаев отметил, российское кино всегда очень хорошо умело конкурировать с западным кино.

"Оно открывало свое значение тогда, когда человек начинал задумываться о своей совести, о смысле жизни, когда он начинал думать о высоком…", - подчеркнул кинорежиссер.



Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в своем выступлении отметил, что текущая Неделя российского кино в Азербайджане уже четвертая по счету за последние годы. Дипломат подчеркнул, что хотелось бы, чтобы это событие было ежегодным.

"Отрадно, что мы продолжаем замечательную традицию сотрудничеств в гуманитарной сфере", - сказал посол России в Азербайджане.



Михаил Бочарников отметил, что в программу Недели российского кино включены восемь кинофильмов в различных жанрах - это самые последние работы российских кинематографистов. Демонстрация кинокартин будет проходить на двух площадках в Киноцентре "Низами" и Центре Современного Искусства YARAT.

Руководитель российской делегации, продюсер Юлия Брагина, а также кинопродюсер Наталья Мокрицкая и актриса театра и кино Ирина Демидкина в своих выступлениях отметили, что очень рады возможности приехать в Баку и представить азербайджанскому зрителю работы российских кинематографистов.

"Мы готовы делать такие прекрасные праздники кино – регулярными. Надеюсь, что программа Недели кино понравится азербайджанскому зрителю. Все фильмы – разные и интересные, наверное, каждый найдет фильм для себя", - отметила Юлия Брагина.

Далее вниманию зрителей был представлен фильм "Салют-7" режиссера Клима Шипенко.

Сюжет фильма: Космическая станция "Салют-7", находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти "мертвую" станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа.

Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. Но этот рискованный путь - единственно возможный. Они должны не только проникнуть на "Салют-7", но и оживить его. Смогут ли два человека предотвратить неминуемую катастрофу и спасти планету от падения станции? Спасательная экспедиция превращается в опасное испытание. На орбите разворачивается настоящий космический детектив. Фильм основан на реальных событиях: полет к станции "Салют-7" в 1985 году считается самым сложным полетом в истории космонавтики.

Отметим, что в программу Недели российского кино в Азербайджане включены фильмы различных жанров, ставшие лидерами проката, призерами российских и международных кинофестивалей.

Программа:

Киноцентр "Низами"

8 сентября – фильм "Килиманджара", режиссер С.Калужанов, 2018 г., вход свободный, начало в 18.30.

9 сентября – фильм "Тренер", режиссер Д.Козловский, 2018 г., вход свободный, начало в 18.30.

10 сентября – фильм "Черновик", режиссер С.Мокрицкий, 2018 г., вход свободный, начало в 18.30.

Центр Современного Искусства YARAT

11 сентября – фильм "Подбросы", режиссер И.Твердовский, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.

12 сентября – фильм "Дядя Саша", режиссер А.Гордон, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.

13 сентября – фильм "Кровь", режиссер А.Темников, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.

14 сентября – фильм "Лето", режиссер К.Серебренников, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.

Все фильмы будут показаны на русском языке без субтитров.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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