Ёсукэ Ириэ представит в Баку уникальное японское искусство сякухати (ВИДЕО)

13 сентября 2018 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 14 сентября в 19.00 состоится концерт известного японского музыканта сякухати Ёсукэ Ириэ (Yosuke Irie), организованный посольством Японии в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе дипмиссии.

Гостям будет представлена национальная японская музыка и авторские композиции Ёсукэ Ириэ, среди которых Ephemeral Ocean (Море, которое не вечно), Rapid Crimson (Не красней быстро), Tell the wings (Скажи крыльям), Rune Destiny (Судьба рун), Nesting Crane (Гнездо журавля), Phenomenon of the Earth (События Вселенной), God of Samurai (Бог Самурая).

Ёсукэ Ириэ является представителем крупнейшей школы игры на сякухати «Тодзан-рю» и дипломированным преподавателем (японский диплом мастера-инструктора школы Тодзан-рю). Закончил частный музыкальный колледж в Токио «Toho Gakuen College of Drama and Music». Является победителем и лауреатом многих международных музыкальных конкурсов, выступал с концертами во многих странах мира.

Флейта сякухати - это традиционный японский музыкальный духовой инструмент, изготовленный из бамбука. Традиция сякухати восходит к периоду Нара в истории Японии (710-794 гг.). Изначально флейта использовалась в ансамбле высокой придворной музыки Гагаку, однако потом она перешла к странствующим монахам комусо («монахи пустоты»), принадлежавшим к дзэн-буддистской секте Фукэ. Игра на флейте сякухати была одной из форм медитации. Однако в период Мейдзи (1868-1912 гг.) правительство распустило орден Комусо, и многие монахи приобрели статус придворных музыкантов. С тех пор сякухати снова стала использоваться как музыкальный инструмент. В наше время на флейте исполняется весь спектр японской музыки, а также современная музыка и джаз. Сякухати известна во всем мире благодаря своему уникальному богатейшему тембру, который может в значительной степени меняться по желанию исполнителя.

(Автор: Вугар Иманов)

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