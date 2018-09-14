Азербайджанские барабанщики в мультимедийном шоу нон-стоп режиме The Spirit of Tengri

14 сентября 2018 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Под азербайджанскую народную песню "Сары гялин" ритм-группа "Натиг" под управлением народного артсита Натига Ширинова выйдет на сцену Международного фестиваля этнической музыки и танца The Spirit of Tengri , который пройдет в Алмате (Казахстан) с 14 по 17 сентября, сообщили Trend Life в пресс-службе группы.

Концертная программа будет представлена в Центральном концертном зале "Казахстан".

Участники фестиваля The Spirit of Dance ‑ ярчайшие представители музыкальной и танцевальной культуры своих стран. В рамках празднования 20-летия столицы Казахстана на сцену фестиваля поднимутся музыканты, танцоры и диджеи из Азербайджана, Индии, Грузии, Латвии, Канады, Ирландии, Узбекистана, США, Кыргызстана, России и Казахстана.

The Spirit of Tengri - это один из крупнейших мировых мульти-культурных проектов в жанре ethno-world, имеющий статус культурного бренда Казахстана. Концерты в рамках проекта ‑ это мультимедийное шоу, уникальный синтез древних культур и современных технологий, красочный танцевальный и музыкальный микс в режиме нон-стоп. Цель проекта - знакомство с наследием народов Великой Степи и всего мира, объединение самых знаковых представителей современного этнического музыкального искусства на казахстанской земле. Проект был учрежден Национальной казахстанской радиостанцией Tengri FM в 2012 году. Организатор проекта - Министерство культуры и спорта Казахстана.

(Автор: Вугар Иманов)

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