Музыка на холсте: портреты музыкантов в работах Таира Салахова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана в Баку состоялось мероприятие ''Tahir Salahov: Musiqiçilərin portretləri" ("Таир Салахов: Портреты музыкантов"), сообщили Trend Life в музее.

Мероприятие было посвящено творческой деятельности народного художника СССР, лауреата Государственной премии СССР, вице-президента Российской академии художеств Таира Салахова.

В своих выступлениях на мероприятии директор музея, заслуженный работник культуры Азербайджана Алла Байрамова, директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, музыковед, журналист Рая Аббасова, директор Дома-музея Таира Салахова Саадат Мирзоева рассказали о творческой деятельности художника, особо отметив роль Салахова в развитии азербайджанской школы живописи.

Было подчеркнуто, что произведения художника входят в сокровищницу изобразительного искусства. Среди многочисленных образов, которые создавал художник на холсте, Таир Салахов также изображал известных композиторов, музыкантов, деятелей культуры.

На вечере было продемонстрировано слайд-шоу, отражающие жизнь и творческий путь мастера кисти, а также фрагменты документальных фильмов о Салахове.

В заключение присутствующий на мероприятии художник выразил признательность организаторам вечера, отметив, что счастлив служить родной стране и народу.

Далее вниманию гостей вечера была представлена музыкальная программа с участием народной артистки Азербайджана, профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Ульвии Гаджибековой, заслуженной артистки Наргиз Керимовой и других.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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