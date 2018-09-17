В Турции состоялась премьера произведений Айгюн Самедзаде, посвященных 100-летию со дня освобождения Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На турецком телеканале TRT AVAZ (Анкара) состоялась концертная программа, посвященная 100-летию со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации, сообщает Trend Life. Программа также транслировалась по Общественному телевидению Азербайджана.

Вечер начался с Государственных гимнов Азербайджана и Турции. В сопровождении Президентского симфонического оркестра Турции под управлением народного артиста Азербайджана Васифа Адыгезалова и Государственного хора TRT под управлением народной артистки Азербайджана Эльнары Керимовой, азербайджанских и турецких солистов прозвучали произведения известных композиторов братских стран – Узеира Гаджибейли "Koroğlu" и "Çırpınırdı Qara Dəniz", Асафа Зейналлы "Muğam", Васифа Адыгезалова "Çanakkale içinde", "Ninni" и "Ana", Эмина Сабитоглу "Şükriyyəm", Муаммера Суна "Sakarya Marşı" и "Karadeniz Marşı", Айгюн Самедзаде "Türk Ordusuna" и "Bismillah". Авторы слов произведений – Ахмед Джавад, Мамед Саид Ордубади и Акиф Эрсой.

В концертной программе приняли участие народные артисты Азербайджана Азер Зейналов, Алихан Самедов и Азерин, талантливые вокалисты Орхан Джалилов и Нигяр Джалилова, скрипачка Джейла Сейид, турецкие исполнители – Несрин Гёнульдаг, Озгур Саваш Генджтюрк.

Одним из знаментаельных моментов стала премьера произведений народной артистки Азербайджана, композитора Айгюн Самедзаде "Türk Ordusuna" и "Bismillah", написанных на слова классика национальной литтературы, автора слов Государственного гимна Азербайджана Ахмеда Джавада.

"Освобождение Баку – великое событие, имеющее исключительное значение для азербайджано-турецкой дружбы и братства. Для меня было большой честью, что мои новые произведения в честь этого знаменательного события, прозвучали в концертной программе наряду с корифеями музыкального искусства братских народов. Выражаю благодарность всем, кто принял участие в этом проекте, своим трудом возвысил национальное искусство, среди них народные артисты Ялчын Адыгезалов и Эльнара Керимова, композитор Аяз Гамбарли, семья Ахмеда Джавада, вокалисты Нигяр и Орхан Джалиловы, а также Авез Мурадов, заслуженные артисты Эльнур Ахмедов, Эльчин Гашимов и Бахтияр Гасан, всему творческому коллективу", - сказала Trend Life Айгюн Самедзаде.

15 сентября 1918 года Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, во главе с турецким главнокомандующим Нуру Паша вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации. Восемь тысяч османских солдат и до семи тысяч азербайджанских сил принимали участие в военной операции по освобождению Баку, около двух тысяч стали шехидами. После освобождения Баку правительство Азербайджанской Демократической Республики переехало из Гянджи в Баку. Была обеспечена независимость Азербайджана и положен конец господству армян и большевиков в Баку и прилегающих районах. Таким образом, в Азербайджане начался основной этап государственного строительства. Прошло много лет, но братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством глубокой благодарности.

(Автор: Вугар Иманов)

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