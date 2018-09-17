В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей музыкальной культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялась торжественная церемония в связи с присвоением группе азербайджанских деятелей музыкальной культуры почетных званий, которых они были удостоены согласно соответствующим распоряжениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Trend Life.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев поздравил собравшихся гостей с присвоением высоких званий и подчеркнул, что государством уделяется особое внимание и забота национальной культуре, широкой пропаганде во всем мире. Было отмечено, что в стране созданы все условия для реализации творческого потенциала и достижения успеха, проводятся крупные международные и республиканские фестивали, конкурсы, реализуются проекты, направленные на развитие и пропаганду национального музыкального наследия, классической и современной музыки, наши музыканты становятся победителями и лауреатами международных конкурсов и фестивалей. Музыкальная культура Азербайджана известна во всем мире своим богатством и самобытностью, колоритом и разнообразием жанров, причем, азербайджанский мугам, искусство азербайджанских ашугов, мастерство изготовления и искусство игры на таре и кяманче входят в список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Затем министр культуры вручил деятелям музыкальной культуры удостоверения о присвоении званий. Среди награжденных: орден «Шохрат» - Теймур Гёйчаев, народный артист – Тейюб Асланов, Азер Дадашов, Мурад Дадашов, Джамиль Амиров, Ульвия Гаджибекова, Гюльназ Исмаилова, Вамиг Мамедалиев, Акрам Поладов, Алихан Самедов, Айгюн Самедзаде, Натиг Ширинов, Эйюб Ягубов, заслуженный артист – Кенуль Аббасбейли, Эльчин Аллахвердов, Руфат Бабаев, Сабина Бабаева, Гасан Багиров, Ильгар Алиев, Арзу Алиева, Наргиз Алиева, Шахла Ализаде, Гочаг Аскеров, Эльман Азимов, Аида Гусейнова (посмертно), Фарида Гусейнова, Рашад Ильясов, Шахрияр Иманов, Эльнара Кебирлинская, Ламия Керимова, Сергей Краснянски, Юлизана Кухмазова, Азад Гулиев, Горхмаз Гурбанов, Солтан Мамедова, Мир Юсиф Мирбабаев, Любовь Мусаева, Рена Рагимова, Шоле Сафаралиева, Руслан Салимов, Рамин Султанов, Нигяр Шабанова, Гюльмамед Шахвердиев, Гюнель Шейхова, Эльчин Ширинов, Эльнур Зейналов, заслуженный работник культуры – Лала Гулиева. Вечер вел заслуженный артист Эльшан Джабраилов.

Удостоенные наград выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за высокую заботу и внимание к национальной культуре и достойную оценку государством их деятельности.

(Автор и фото – Вугар Иманов)

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