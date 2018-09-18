В Азербайджане отмечают День национальной музыки

18 сентября 2018 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - День национальной музыки - 18 сентября ежегодно широко отмечается в Азербайджане. Этот праздник музыки вошел в историю, так же как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948).

В Аллее почетного захоронения в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню национальной музыки, сообщает Trend Life. В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, известные деятели культуры, искусства и литературы.

Участники мероприятия почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили к его могиле цветы.

Была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Цветы были возложены к могилам выдающихся деятелей национального музыкального искуства - Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева, Ниязи, Гара Гараева, Рашида Бейбутова, Фикрета Амирова, Рашида Бейбутова и других.

Выступившие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев и председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, поздравив собравшихся вокруг могилы Узеира Гаджибейли участников мероприятия с праздником музыки, рассказали о бесценном вкладе великого композитора в развитие и пропаганду национального музыкального искусства. Память об Узеире Гаджибейли будет жить вечно. Было отмечено, что в этот день также отмечается день рождения другого выдающегося представителя азербайджанской музыки, великого композитора Муслима Магомаева - старшего (1885-1937).

Министр рассказал о предстоящем юбилейном Международном музыкальном фестивале Узеира Гаджибейли, отметив, что программа мероприятия будет насыщенной и разнообразной.

При организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана 18-26 сентября состоится X Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. По традиции, фестиваль открывается в День национальной музыки - 18 сентября, который вошел в историю, так же как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли. В рамках юбилейного фестиваля будет проведено около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из России, США, Турции, Италии и Словакии.

Торжественное открытие состоится 18 сентября в 19.00 во Дворце Гейдара Алиева. На вечере выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством народного артиста, дирижера Фахреддина Керимова и Государственная хоровая капелла под руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой. Народный артист Мурад Адыгезалзаде представит концерт для фортепиано с оркестром в честь 85-летия видного композитора, народного артиста СССР и Азербайджана, академика Арифа Меликова.

26 сентября в 19.00 в Центре Гейдара Алиева состоится церемония закрытия фестиваля. В концерте выступят Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством заслуженного артиста, дирижера Эйюба Гулиева, народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин и лауреат международного конкурса имени Петра Чайковского, скрипач Павел Милюков.

(Автор: Джани Бабаева)

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