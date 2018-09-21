Африканский Стинг представит в Баку джем-сешн Островов Зелёного Мыса (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В зале Rotunda отеля 1 ноября в 20.00 пройдет концерт известного мульти-инструменталиста, перкуссиониста и исполнителя Мирока Париса со своей группой Miroca Paris, сообщает Trend Life. Концерт будет представлен в рамках первого Международного фестиваля "Фантазия", организованного в рамках Года культурного наследия в Европе.

Мирока Парис родом из Кабо-Верде (Острова Зелёного Мыса). В своем творчестве он синтезирует мотивы Португалии, Бразилии, Кубы и стран Африки. Мирока начинал свою карьеру с рока, на стал известен в качестве ударника оркестра Сезарии Эворы. Он принимал участие и в проектах Сары Таварес и Грейс Эворы - других участниц проектов и "наследниц" великой примы. Однако сам Мирока не зря носит прозвище "Aфриканского Стинга": его сольные работы, продолжающие фолк-традиции страны, однозначно достойны изучения не только как явление world music, но и как классный образец мастерства крунера и перкуссиониста. Его композиции входят в лидеры мировых чартов.

Вместе с Мирокой на сцену выйдут креольские инструменталисты из оркестра Сезарии Эворы - Вайс Диаш, Пауло ди Фигейреду, Мойзес Рамуш, Кау Париш и молодая кабовердианская певица Вилма Виейра.

Нежная морна, пылающая семба и жизнерадостная самба, томная, страстная кизомба, экзотические коладейра и фунана - неожиданные дуэты и потрясающий джем-сешн!

Фестиваль в Баку проводится с 1 по 10 ноября представительством Европейского Союза в Азербайджане в сотрудничестве с дипмиссиями и при поддержке United Cultures.

Билеты можно приобрести во всех кассах Баку и онлайн www.iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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