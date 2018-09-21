Африканский Стинг представит в Баку джем-сешн Островов Зелёного Мыса (ВИДЕО)

21 сентября 2018 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В зале Rotunda отеля 1 ноября в 20.00 пройдет концерт известного мульти-инструменталиста, перкуссиониста и исполнителя Мирока Париса со своей группой Miroca Paris, сообщает Trend Life. Концерт будет представлен в рамках первого Международного фестиваля "Фантазия", организованного в рамках Года культурного наследия в Европе.

Мирока Парис родом из Кабо-Верде (Острова Зелёного Мыса). В своем творчестве он синтезирует мотивы Португалии, Бразилии, Кубы и стран Африки. Мирока начинал свою карьеру с рока, на стал известен в качестве ударника оркестра Сезарии Эворы. Он принимал участие и в проектах Сары Таварес и Грейс Эворы - других участниц проектов и "наследниц" великой примы. Однако сам Мирока не зря носит прозвище "Aфриканского Стинга": его сольные работы, продолжающие фолк-традиции страны, однозначно достойны изучения не только как явление world music, но и как классный образец мастерства крунера и перкуссиониста. Его композиции входят в лидеры мировых чартов.

Вместе с Мирокой на сцену выйдут креольские инструменталисты из оркестра Сезарии Эворы - Вайс Диаш, Пауло ди Фигейреду, Мойзес Рамуш, Кау Париш и молодая кабовердианская певица Вилма Виейра.

Нежная морна, пылающая семба и жизнерадостная самба, томная, страстная кизомба, экзотические коладейра и фунана - неожиданные дуэты и потрясающий джем-сешн!

Фестиваль в Баку проводится с 1 по 10 ноября представительством Европейского Союза в Азербайджане в сотрудничестве с дипмиссиями и при поддержке United Cultures.

Билеты можно приобрести во всех кассах Баку и онлайн www.iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Правительство Азербайджана прилагает усилия для оказания услуг по принципу "единого окна" - ЕС
Политика 14:26
Баня XIX века "Фантазия" - в Баку пройдет первый Европейский фестиваль (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 20 сентября 15:03
Фильм Джавида Имамвердиева будет представлен на Фестивале стран СНГ "Евразия. DOC"
Культура 12 сентября 12:37
Челентано показал азербайджанцам, как любовь победила строптивость (ФОТО)
Культура 10 сентября 16:29
Айшад Мамедов: Как Иуда предал Иисуса Христа (ФОТО)
Культура 7 сентября 12:35
Украина за полгода экспортировала в ЕС товаров и услуг на $11,2 млрд
Другие страны 1 сентября 21:37
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Настало время принять очень серьезные меры против агрессора
Политика 18:01
Президент Ильхам Алиев: Избрание Гейдара Алиева председателем азербайджанского парламента 15 июня 1993 года было поворотной точкой в современной истории
Политика 17:59
В вагонах бакинского метро будут выделены места для размещения инвалидных колясок (ФОТО)
Общество 17:59
Израиль представил свою версию инцидента со сбитым Ил-20
Израиль 17:59
Сотовый оператор готов стимулировать развитие мобильных платежей в Азербайджане
ИКТ 17:58
Россия готова заместить ряд американских товаров на китайском рынке
Россия 17:55
Великобритания продолжит подготовку к Brexit без сделки c Евросоюзом
Европа 17:54
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является образцом успеха на карте мира
Политика 17:48
Узбекско-корейское газохимическое предприятие привлечет услуги по обязательному страхованию
Тендеры 17:47