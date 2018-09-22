Восторг и аплодисменты: концерт Азера Демирова и Зульфии Садыговой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку в рамках X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли состоялся вечер камерной музыки, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

В концертной программе приняли участие скрипач Азер Демиров и пианистка Зульфия Садыгова. Музыканты виртуозно исполнили произведения Гара Гараева, Фикрета Амирова, Иоганнеса Брамса, Ференца Листа, Клода Дебюсси и Мурада Кажлаева.

Зрители слушали каждое музыкальное произведение с большим вниманием и восторгом и оценили выступления бурными аплодисментами.

Отметим, что при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана 18-26 сентября в Баку проходит X Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. По традиции, фестиваль открывается в День национальной музыки - 18 сентября, который вошел в историю так же, как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли.

В рамках юбилейного фестиваля будет проведено около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из России, США, Турции, Италии и Словакии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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