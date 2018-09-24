В Турции отметили 120-летие азербайджанского кино (ФОТО)

24 сентября 2018 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XXV Международного кинофестиваля в городе Адана (Турция) прошло мероприятие, посвященное 120-летию азербайджанского кино, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие прошло при совместной организации министерства культуры Азербайджана и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

В вечере, организованном в галерее искусств Atatürk, приняли участие азербайджанские и турецкие кино- и театральные деятели, участники фестиваля и многочисленные зарубежные гости.

Сначала гости ознакомились с фотоэкспозицией, отражающей историю и этапы развития азербайджанского кино.

Об истории азербайджанского кино участникам мероприятия рассказали представитель Азербайджана в ТЮРКСОЙ Эльчин Гафарлы, актер театра и кино, режиссер, народный артист Азербайджана Джахангир Новрузов, кинорежиссер, киновед, заслуженный деятель культуры Азербайджана Аяз Салаев и сотрудник министерства культуры, сценарист Эльшад Алиев.

В ходе панели были обсуждены темы, связанные с историей азербайджанского кино, этапами усовершенствования, динамикой развития современного кино, а также было рассказано о заботе, проявляемой государством к этой сфере.

Затем состоялся показ документального фильма "Biri var idi, biri yox idi" режиссера Явера Рзаева, посвященного истории азербайджанского кино.

Выступивший в заключение председатель муниципалитета города Адана Гусейн Созлю отметил, что рад знакомству с известными представителями азербайджанского киноискусства. Было подчеркнуто, что Турция и Азербайджан успешно сотрудничают во всех сферах, в том числе и в области культуры и искусства.

(Автор: Джани Бабаева)

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