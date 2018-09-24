Зажигательное танго любви от великого Астора в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку состоялся показ одноактного балета "Танго любви" по мотивам сочинений Астора Пьяццоллы, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Показ балета прошел в рамках X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.

Балетмейстер-постановщик спектакля - народная артистка России Лилия Сабитова, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Азербайджана Юсиф Бабаев, художник по костюмам - Назакет Ахмедова, концертмейстер - Зулейха Усубова.

Главные партии исполнили солисты театра Анар Микаилов и Джамиля Керимова.

Балетмейстер создала хореографическую драму, повествующую о большой любви и ненависти, борьбе за обладание возлюбленной и жестокой мести. Все это представлено в стиле зажигательного и жаркого танго. Зрелищные костюмы и декорации балета в сопровождении неувядаемой красивой музыки и хореографии не оставили зрителей равнодушными и подарили яркие впечатления.

Астор Пьяццолла (1921-1992 годы) - аргентинский музыкант и композитор, чьи сочинения значительно обогатили жанр танго, представив его в современном ключе, вобравшем элементы джаза и классической музыки.

Астор Пьяццолла - родоначальник стиля, получившего название танго нуэво (исп. tango nuevo). Также известен как мастер игры на бандонеоне.

На родине в Аргентине он известен как "El Gran Ástor" ("Великий Астор").

Отметим, что при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана 18-26 сентября в Баку проходит X Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. По традиции, фестиваль открывается в День национальной музыки - 18 сентября, который вошел в историю так же, как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли.

В рамках юбилейного фестиваля будет проведено около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из России, США, Турции, Италии и Словакии.

(Автор: Джани Бабаева)

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