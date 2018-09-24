Золотое сопрано Турции выступит в Баку

БАКУ /Trend Life/ - 20 октября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится спектакль "Тоска" Джакомо Пуччини, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Главные партии в спектакле вместе с азербайджанскими мастерами исполнят солисты из Турции, Украины и Беларуси.

Для исполнения партии Тоски руководство театра пригласило известную и популярную в Турции вокалистку, ведущую солистку Самсунского театра оперы и балета, обладательницу Гран-при VII Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля Мине Куртоглу.

Турецкая пресса восторженно отзывается о ее выступлениях в спектаклях, называя ее "золотым сопрано турецкой оперы", "блестящей артисткой, дивой и звездой оперы". Оперные критики единодушно отмечают ее феноменальные вокальные данные, красивый тембр голоса, эффектную внешность как актрисы.

В этот день партию Каварадосси будет исполнять ведущий солист Украинской национальной оперы, народный артист Украины Андрей Романенко. В роли Скарпиа выступит ведущий солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, заслуженный артист Республики Беларусь, лауреат международных конкурсов вокалистов Владимир Громов.

В спектакле также примут участие народные артисты Азербайджана Али Аскеров, Акрам Поладов, заслуженные артисты республики Джахангир Гурбанов, Алиахмед Ибрагимов и другие.

Дирижировать спектаклем будет народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров.

(Автор: Джани Бабаева)

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