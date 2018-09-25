Ася Атакишиева и Бахрам Гасанов - перевоплощение из Смурфиков в Лейли и Меджнун (ФОТО)

25 сентября 2018 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр юного зрителя открыл свой новый театральный сезон, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В день открытия зрителям был показан детский спектакль "Şirinlər" ("Смурфики") и постановка "Leyli və Məcnun" ("Лейли и Меджнун") по мотивам поэмы великого азербайджанского поэта и мыслителя XVI века Мухаммеда Физули.

На открытии заслуженный артист Азербайджана, сотрудник театра по работе с детьми и подростками Откям Искендеров приветствовал юных зрителей и рассказал о новых проектах сезона. А режиссер-постановщик спектакля Эльшад Рагимзаде даже провел среди зрителей викторину - победители получили пригласительный билет на следующий спектакль.

Детский спетакль поставлен на основе комиксов о Смурфах - персонажах, созданных бельгийским художником Пьером Кюллифором. Впервые мир увидел смурфов в журнале комиксов в 1958 году, в 1980-х же начал выпускаться анимационный сериал "The Smurfs". Именно тогда в англоязычном мире произошел всплеск популярности этих персонажей. В 2011 году в США состоялась премьера семейного комедийного фильма "Смурфики".

Перед демонстрацией спектакля "Лейли и Меджнун" главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана Бахрам Османов подчеркнул, что в этом году театр отмечает 90-летний юбилей. Было отмечено, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о 90-летии Азербайджанского государственного театра юного зрителя будут проведены юбилейные мероприятия.

Режиссер-постановщик спектакля "Лейли и Меджнун" – заслуженный артист Азербайджана Ниджат Казымов, художник-постановщик – Эльнур Ахундов, музыкальное оформление – Гамид Казымзаде, постановщик трюков – Иса Асадов, режиссер – Мушфиг Алиев, ассистент режиссера – Гюнай Гасымова.

Интересно, что актеры Ася Атакишиева и Бахрам Гасанов, занятые в детском спектакле "Смурфики", также воплотили образы в Лейли и Меджнун.

(Автор: Джани Бабаева)

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