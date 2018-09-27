В Шамахы состоялось торжественное открытие Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими (ФОТО)

27 сентября 2018 19:17 (UTC+04:00)

ШАМАХЫ /Trend/ - В Шамахы около памятника Насими в четверг состоялось тожественное открытие Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими, посвященного творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417). Феcтиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры Азербайджана, впервые проходит в Азербайджане с 27 по 30 сентября.

На открытии мероприятия министр культуры Абульфас Гараев поприветствовал гостей на древней земле Азербайджана, в городе Шамахы – родине Насими, и отметил, что фестиваль организован по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

«Фестиваль имеет историческое значение, потому что творчество Насими имеет мировое значение. Азербайджан славен именами великих философов, поэтов и литераторов. Насими является одним из основателей хуруфизма, вписавшим свое имя в историю исламского мира. В рамках фестиваля гостей ожидает очень богатая и интересная программа в Шамахы и Баку в различных культурных учреждениях. Фестиваль отражает наше национальное наследие и современность, историю и культуру, направлен на духовное совершенствование людей. В фестивале принимают участие видные деятели культуры и науки из разных стран мира, и международный масштаб мероприятия свидетельствует о его большом значении. Мы склоняем свою голову перед творчеством Насими, который всегда будет озарять наши сердца и души, потому что воплощен в богатой и древней культуре нашего народа», - сказал министр, выразив благодарность от имени культурной общественности страны и Лейлы Алиевой Исполнительной власти Шамахы и жителям города за помощь в реализации проекта.

Далее гостям была представлена концертная программа с участием всемирно известного исполнителя мугама, артиста ЮНЕСКО, народного артиста Алима Гасмыова и его дочери, заслуженной артистки Фарганы Гасымовой, которая была встречена овациями собравшихся многочисленных гостей, в том числе из-за рубежа.

Алим Гасымов в интервью Trend отметил важность проведения фестиваля.

«Фестиваль и творчество Насими служат духовности и пропагандируют высокие человеческие ценности, так же как и наш мугам. Благодаря Фонду Гейдара Алиева и министерству культуры Азербайджана тысячи людей увидят и услышат уникальные произведения поэзии и искусства, которые покажут все величие творчества Насими и его актуальность в наши дни. Смогут лицезреть духовным мир посредством красоты природы и окружающего мира, доброты и милосердия», - сказал Гасымов.

Всемирно известный исполнитель исламской музыки с азербайджанскими корнями Сами Юсуф, который специально прибыл на фестиваль из Великобритании, отметил его значимость для мировой культуры.

«Творчество Насими воспевает красоту и разум человека, является перекрестком духовного развития Востока и Запада, что очень важно для современного мира. Для меня большая честь принимать участие в этом фестивале, который пропагандирует величие человеческого совершенства, передающееся через поэзию и искусство. Поиск духовности в современном мире очень актуален, потому что каждый стремится обрести свое счастье, истину, благоденствие мироздания, и в этом аспекте фестиваль как нельзя лучше способствует этим целям и призывает мировое сообщество к миру и процветанию», - сказал Сами Юсуф.

Фестиваль пройдет под лозунгами "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и Я – крупица, я - светило…”, которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими – Шамахы будут организованы программы. Проект реализуется в международном масштабе с участием всемирно известных исполнителей, философов, ученых, которые пишут о духовности в современном обществе, а также профессионалов, любителей в этой сфере и молодежи, в том числе интерактивно - с широкой публикой зрителей.

Напомним, что впервые столь грандиозный фестиваль будет проведен для зрителей не по билетам и пригласительным, а исключительно посредством регистрации на официальном сайте www.nasimifestival.live, где также можно узнать подробности о проекте. Поэтому обязательно следует пройти регистрацию на сайте, которая и станет входным билетом на то или иное мероприятие фестиваля.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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