В Баку состоялась премьера фильма "Белые паруса Фикрии Мурадлы" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялся премьерный показ документального фильма "Белые паруса Фикрии Мурадлы", сообщает Trend Life. Фильм снят творческой группой РИКЦ, режиссеры - Дмитрий Пономарёв и Павел Гнусарёв.

Фильм посвящен творческой биографии доцента кафедры русской классической литературы филологического факультета Бакинского Славянского университета (БСУ), руководителя и главного режиссера студенческой драматической студии «Сфера», кандидата филологических наук Фикрии Мурадлы (Мурадовой).

Перед началом показа зрителей приветствовали героиня фильма Фикрия Мурадлы и его создатели Дмитрий Пономарёв и Павел Гнусарёв. В свою очередь поклонники их творчества и воспитанники драматической студии "Сфера" поздравили их с успешным завершением работы над фильмом. По их мнению, этот документальный фильм станет интересной страницей в истории отношений БСУ и РИКЦ.

(Автор: Вугар Иманов)

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