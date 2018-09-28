Известный российский музыкант Сергей Ролдугин посетил Дом-музей Ростроповичей в Баку (ФОТО)

28 сентября 2018 20:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Президент Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист России, виртуозный виолончелист Сергей Ролдугин посетил Дом-музей Леопольда и Мстислава Ростроповичей в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Директор музея, заслуженный работник культуры Азербайджана Шейла Гейдарова рассказала гостю об истории музея, о бакинских страницах жизни Мстислава Ростроповича.

Сергей Ролдугин с большим интересом ознакомился с экспозицией Дома-музея, посмотрел фотографии и материалы, рассказывающие о жизни и творчестве Мстислава Ростроповича.

Музыкант оставил запись в памятной книге Дома-музея Леопольда и Мстислава Ростроповичей.

(Автор: Джани Бабаева)

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