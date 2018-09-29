«Цикл» в представлении Раина Султанова и Исфара Сарабского в рамках Фестиваля Насими

29 сентября 2018 01:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заслуженные артисты Азербайджана Раин Султанов и Исфар Сарабский в пятницу представили в рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими в зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии новый музыкальный проект.

Проект под названием «Цикл» («Cycle») воспевает духовные и вечные ценности.

На вечере Исфар Сарабский, наряду с фортепиано, исполнил джазовую музыку на органе. Музыка, призывающая к вершине совершенства, побудила исполнителей обратиться к органу, ставшему символом чистых и высоких чувств. «Планета», «Симбиоз», «Возвращение духа», «Безмолвие» и другие пьесы, составляющие проект, восходящий к философских горизонтам.

Отметим, что впервые проводимый в Азербайджане Фестиваль поэзии, искусства и духовности – Насими посвящен творчеству одного из великих поэтов и мыслителей Востока Имадеддина Насими (1369-1417). Фестиваль, преследующий цель развития поэзии и искусства, организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры.

Фестиваль, который продлится до 30 сентября, организован под лозунгами «Превосходя себя» и «Я - крупица, я - светило…», взятого из его изречения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Центре Гейдара Алиева прошел потрясающий вечер духовной музыки с участием всемирно известного Сами Юсуфа (ФОТО)
Азербайджан 01:30
В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими (ФОТО)
Культура 01:24
В рамках фестиваля Насими группа Cosmic Love выступила в Баку с концертной программой (ФОТО)
Общество 01:12
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках Фестиваля Насими приняла участие в открытии выставок (ФОТО)
Общество 00:56
В рамках Фестиваля Насими в Азербайджанском музее ковра представлены древние ковры, возвращенные на родину (ФОТО)
Общество 28 сентября 19:10
В Центре Гейдара Алиева известный немецкий ученый Михаэль Хесс выступил с лекцией "Осознание Насими в современном контексте" (ФОТО)
Общество 28 сентября 18:54
Лента новостей
В Центре Гейдара Алиева прошел потрясающий вечер духовной музыки с участием всемирно известного Сами Юсуфа (ФОТО)
Азербайджан 01:30
В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими (ФОТО)
Культура 01:24
В рамках фестиваля Насими группа Cosmic Love выступила в Баку с концертной программой (ФОТО)
Общество 01:12
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках Фестиваля Насими приняла участие в открытии выставок (ФОТО)
Общество 00:56
"Бавария" потерпела первое поражение в чемпионате Германии по футболу
Спорт 00:44
Между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении на полях саммита СНГ состоялся разговор
Политика 28 сентября 23:43
Президент Хорватии призвала Трампа к взаимоуважению между странами
Другие страны 28 сентября 23:21
Лавров призвал Совбез ООН поощрять договоренности двух Корей
Россия 28 сентября 22:27
Азербайджанские шахматисты одолели сборную Армении (ФОТО)
Общество 28 сентября 21:55