«Цикл» в представлении Раина Султанова и Исфара Сарабского в рамках Фестиваля Насими

БАКУ /Trend/ - Заслуженные артисты Азербайджана Раин Султанов и Исфар Сарабский в пятницу представили в рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими в зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии новый музыкальный проект.

Проект под названием «Цикл» («Cycle») воспевает духовные и вечные ценности.

На вечере Исфар Сарабский, наряду с фортепиано, исполнил джазовую музыку на органе. Музыка, призывающая к вершине совершенства, побудила исполнителей обратиться к органу, ставшему символом чистых и высоких чувств. «Планета», «Симбиоз», «Возвращение духа», «Безмолвие» и другие пьесы, составляющие проект, восходящий к философских горизонтам.

Отметим, что впервые проводимый в Азербайджане Фестиваль поэзии, искусства и духовности – Насими посвящен творчеству одного из великих поэтов и мыслителей Востока Имадеддина Насими (1369-1417). Фестиваль, преследующий цель развития поэзии и искусства, организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры.

Фестиваль, который продлится до 30 сентября, организован под лозунгами «Превосходя себя» и «Я - крупица, я - светило…», взятого из его изречения.

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