Три храбреца из Азербайджана получили награду в России

2 октября 2018 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига принял участие в VI Международном фестивале кукольных театров "Каспийский берег", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Фестиваль прошел в Астрахани (Россия). Коллектив азербайджанского театра выступил с постановкой "Üç cəsur" ("Три храбреца") по мотивам пьесы "Джыртдан" Мирмехти Сеидзаде.

Спектакль с большим интересом был принят членами жюри фестиваля, в состав которого вошли известные российские специалисты в театральной сфере.

Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига стал лауреатом фестиваля и награжден дипломом "Приз содружества".

Автор инсценировки – Рахман Ализаде, режиссер - Гурбан Масимов, художник-постановщик – Равана Ягубова, композитор - Огтай Зульфугаров.

"Три храбреца" - это история о трех друзьях – Хады, Быды и Джыртдане и их приключениях.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Три храбреца из Азербайджана поедут в Россию
Культура 20 сентября 12:22
В Баку появится пещера Али-Бабы
Культура 11 сентября 17:42
Азербайджанский "Звонок" раздастся в Иране
Культура 19 апреля 15:19
Aзербайджанские актеры подарили радость детям с ограниченными возможностями здоровья
Культура 13 января 14:15
Бакинский театр поможет тяжелобольной журналистке
Социум 21 ноября 2017 20:01
"Звонок" из Азербайджана едет в Турцию
Культура 18 октября 2017 11:38
Лента новостей
Три центральноазиатские страны в числе лидеров по темпам роста экономики за 20 лет
Бизнес 10:10
Трамп заявил о желании США получить помощь Китая в ситуации с КНДР
США 10:08
В Туркменистане стартовали Дни Целей устойчивого развития
Туркменистан 10:06
Саудовский король выделил 200 млн долларов для поддержания Центробанка Йемена
Арабские страны 10:03
Казахстан наращивает химическое производство
Бизнес 10:02
В 2019 году на строительство дорог в Грузии будет выделено более 1 млрд лари
Грузия 09:57
Авиакомпания Primera Air объявила о закрытии своего офиса в Израиле
Израиль 09:53
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 34 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:47
В Турции конфисковано свыше 140 килограммов героина
Турция 09:46