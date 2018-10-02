Три храбреца из Азербайджана получили награду в России

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига принял участие в VI Международном фестивале кукольных театров "Каспийский берег", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Фестиваль прошел в Астрахани (Россия). Коллектив азербайджанского театра выступил с постановкой "Üç cəsur" ("Три храбреца") по мотивам пьесы "Джыртдан" Мирмехти Сеидзаде.

Спектакль с большим интересом был принят членами жюри фестиваля, в состав которого вошли известные российские специалисты в театральной сфере.

Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига стал лауреатом фестиваля и награжден дипломом "Приз содружества".

Автор инсценировки – Рахман Ализаде, режиссер - Гурбан Масимов, художник-постановщик – Равана Ягубова, композитор - Огтай Зульфугаров.

"Три храбреца" - это история о трех друзьях – Хады, Быды и Джыртдане и их приключениях.

(Автор: Джани Бабаева)

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