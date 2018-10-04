Гала-вечер лауреатов юбилейного Международного детского фестиваля мугама в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел гала-вечер X Международного детского фестиваля мугама, организованного молодежным центром “Kainat” при поддержке Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта Азербайджана, сообщает Trend Life.

На открытии вечера был представлен видеоматериал с поздравлениями от известных деятелей культуры из разных стран мира. Заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаева отметил, что проведение фестиваля является значимым событием в культурной жизни страны, а также в деле сохранения, пропаганды и популяризации национального мугамного искусства. В Азербайджане развитию и пропаганде мугама, детского творчества уделяется особое внимание и забота государства, в стране проводится множество фестивалей и конкурсов, посвященных древнему музыкальному искусству нашего народа. Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008).

Директор молодежного центра "Каинат" Рахиб Расулзаде отметил, что участие в фестивале - замечательная возможность для юных исполнителей проявить свой талант и мастерство в исполнении мугама. Цели и задачи фестиваля - сохранение, развитие и приумножение лучших традиций национального исполнительского искусства; ознакомление с национальной музыкальной культурой разных стран и народов; формирование и воспитание художественного вкуса, исполнительской культуры начинающих музыкантов; выявление, поддержка одаренной и талантливой молодежи.

В этом году фестиваль объединил вокруг себя представителей девяти стран - Азербайджана, Египта, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Ирака, Ирака и Турции. Юные таланты выступали в сопровождении ансамбля народных инструментов “Araz” под управлением Бабы Салахова. Участников оценивало международное жюри во главе с народным артистом Азербайджана, исполнителем на таре, профессором Агасалимом Абдуллаевым.

Гран-при фестиваля был удостоен Кянан Баширли (Азербайджан), первое место – Хагани Шахбазов (Азербайджан), Вафаа Эмад Махмод Хуссейн Абузаид (Египет), второе – Артан Фарбахти (Иран), Руслан Исмайлов (Азербайджан), Хумай Какаева (Туркменистан), Йаинус Тахсен Мохаммед (Ирак), третье – Сайат Рахимджан, Шохрух Нишанов (Узбекистан), Рамиль Бурханов (Кыргызстан), Султан Ипек (Турция), Дильназ Ташмухамед (Казахстан). Лауреаты были отмечены дипломами и ценными призами, пятеро было отмечены поощрительными премиями.

(Автор: Вугар Иманов)

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