Вышел в свет новый выпуск журнала Mədəniyyət.AZ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вышел в свет новый выпуск журнала Mədəniyyət.AZ, в котором опубликованы интересные статьи на азербайджанском, русском и английском языках о различных событиях, происшедших за последние месяцы в культурной жизни страны, сообщила Trend Life главный редактор издания, доктор философии по филологии, заслуженный работник культуры Зохра Алиева.

Одна из статей посвящена просветительской деятельности общественного деятеля, публициста, основателя национальной прессы, основателя первой газеты на азербайджанском языке "Экинчи" Гасан бека Зардаби.

В честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики - первой на мусульманском Востоке парламентской республики, светского демократического государства исламского мира, представлен материал профессора Фарах Алиевой и творчестве выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли в годы АДР (1918-1920).

Также представлены материалы о третьем Шекинском международном театральном фестивале "Sərhədsiz teatr" ("Театр без границ"), различные рубрики и публикации, научно-аналитические статьи.

(Автор: Вугар Иманов)

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