Новые издания произведений Фирангиз Ализаде в Европе

БАКУ /Trend Life/ - В 2018 году престижные издательства Германии и Швейцарии выпустили в свет целый ряд партитур известного композитора, председателя Союза композиторов Азербайджана, Артиста мира ЮНЕСКО, народной артистки, профессора Фирангиз Ализаде под грифом "Новинки издательства", сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

В этот цикл попадают только очень востребованные и широко исполняемые произведения, каждое из которых должно быть "Masterpiece" - шедевром в своём жанре. Таким образом, в этом году в новом сезоне на прилавках европейских музыкальных магазинов и на всевозможных выставках-ярмарках музыкальной продукции появились ноты Фирангиз Ализаде - "Oyan!", "Impulse", "Concerto for Marimba and Orchestra", "Dastan", "Landscape", а также партитура грандиозного произведения "NASIMI Passion". Ранее в Германии, Франции и Швейцарии были изданы многие другие партитуры Франгиз Ализаде.

В век всеобщей компьютеризации большая часть композиторов, а также людей, называющих себя композиторами, сами "набирают" ноты на компьютере, а затем заполоняют интернет своими "изданиями". Профессиональное издание нот в престижных издательствах стало доступно лишь особо привилегированными композиторам, достигшим мировой славы. Немецкое издательство "Hans Sikorski" очень выборочно относится к распространению нот "своих" авторов. Только лишь большой спрос на продукцию того или иного композитора, может подвигнуть их на издание произведений. Все современные издательства свою работу по изданию начинают, лишь заручившись тем, что эти ноты не залежатся на прилавках музыкальных магазинов Европы, причём копировать их запрещено, говорится в сообщении СКА.

(Автор: Вугар Иманов)

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