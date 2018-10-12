Один концерт и три выдающихся азербайджанских композитора (ФОТО)

12 октября 2018 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся азербайджанским композиторам, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Вечер был посвящен 100-летию со дня рождения Гара Гараева (1918-1982), 85-летию Арифа Меликова и памяти Хайяма Мирзазаде (1935-2018).

В начале мероприятия было рассказано о творчестве этих композиторов, и большом вкладе, который они внесли в развитие азербайджанской музыкальной культуры.

В концертной программе под управлением народного артиста, дирижера Рауфа Абдуллаева выступил Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, солист – Максим Венгеров (скрипка).

На вечере прозвучали симфоническая поэма "Метаморфозы" Арифа Меликова, II Симфония ("Триптих") Хайяма Мирзазаде и Концерт для скрипки и оркестра Гара Гараева.

(Автор: Джани Бабаева)

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