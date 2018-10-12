Народный артист России Михаил Турецкий: Другим странам стоит поучиться у Азербайджана

БАКУ /Trend/ - После блестящего выступления в Центре Гейдара Алиева первой в мире арт-группы "Хор Турецкого" народный артист России Михаил Турецкий поделился впечатлениями от выступления, которое прошло при аншлаге и под овации зрителей.

Среди присутствовавших на концерте находилась Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева. После концерта Первый вице-президент Азербайджана встретилась с коллективом арт-группы.

"Мы увидели с ее стороны большой интерес к нашему творчеству. Мы говорили о вокальном мастерстве, она интересовалась, сколько лет мы на сцене и где успели побывать. Она очень приятная собеседница!", – сказал Михаил Турецкий порталу “Москва-Баку”.

По его словам, есть идея в будущем организовать большой бесплатный концерт коллектива в Баку на открытом воздухе для многотысячной аудитории.

Музыкант также рассказал о впечатлениях от столицы Азербайджана, которую он посещал несколько раз.

"За 28 лет деятельности коллектива мы впервые приехали в легендарный и светлый Баку и были очень счастливы этому событию. Впервые побывал в столице Азербайджана, когда мне было 16 лет в составе Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова. Баку всегда был интернациональным городом, царила атмосфера творчества и дружелюбия. В нынешний приезд был потрясен произошедшими переменами в облике города. Это нечто грандиозное и сказочное! Я успел прогуляться по Ичеришехер – это фантастическая часть Баку. Особенно потрясен архитектурой Центра Гейдара Алиева и чудо-акустикой зала – спасибо всем, кто создал такое великолепие. Хотелось бы отметить невероятную любовь жителей к своему городу! Город чист и прекрасен. Вечером на его улицах происходит какое-то волшебство! Другим странам стоит поучиться у Азербайджана как содержать столицу и как к ней относиться. Впечатления остались высочайшие - от архитектуры, от светового дизайна города, от гостеприимства и, конечно, от азербайджанских ресторанов. Хотя их мировая слава ни для кого не секрет. То, что мне понравилось, можно перечислять долго: гостиничный бизнес отличный, дороги в Баку очень хорошие. Хочется просто сказать людям спасибо за работу!", - сказал артист.

Отметим, что 30 ноября в Центре Гейдара Алиева пройдет концерт еще одной группы народного артиста России Михаила Турецкого - "Сопрано", которая, в отличие от мужского "Хора Турецкого", является женской. Этот уникальный проект Михаила Турецкого – созвездие женских голосов. Можно встретить все многообразие и богатство существующих в природе голосов: от самого высокого (колоратурное сопрано) до самого низкого (меццо). В репертуар коллектива входят произведения различных жанров – классика, поп, рок, фольклор, джаз. Группа в своей концертной программе представляет интерактивное музыкальное шоу с аудиторией.

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