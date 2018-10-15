Наргиз Джалилова рассказала о проблемах современного азербайджанского телевидения (ФОТО)

15 октября 2018 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Одна из самых очаровательных азербайджанских телеведущих, заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Джалилова в рамках проекта "Читай со звездой" (Ulduzla oxu) стала гостьей Бакинского книжного центра, сообщает Trend Life.

В рамках мероприятия известный тележурналист провела мастер-класс на тему "Как мы говорим?", в ходе которого рассказала о проблемах сохранения чистоты азербайджанского языка. Наргиз Джалилова рассказала о роли телевидения в жизни людей, о проблемах современного азербайджанского телевидения, о том, что нужно сделать для того, чтобы национальные телевизионные каналы стали интереснее, о главных требованиях профессии тележурналиста и телеведущего. Отвечая на многочисленные вопросы гостей, Наргиз Джалилова также поделилась секретами культуры речи.

Своими мыслями также поделились директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, телеведущие Джейхун Али и Турал Мусеибов.

Родной язык воплощает в себе культурные и исторические традиции народа. Чувство гордости за родной язык - непременная составляющая национального самосознания человека. Для молодых людей, стремящихся достичь успеха в жизни с помощью профессиональных знаний и умений, интерес к родному языку должен стать осознанной необходимостью. Слово, речь – показатель общей культуры человека.

Состояние современного национального языка (расшатывание традиционных литературных норм, стилистическое снижение устной и письменной речи, снижение на уровень бытового общения), в том числе на телевидении, давно вызывает беспокойство специалистов и общества. И в этом направлении важной составляющей является – образование и просвещение людей, повышение интереса к литературе.

В настоящее время сложились условия, когда востребованность специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность в значительной степени зависит от наличия грамотной речи (устной и письменной), от умения эффективно общаться, от знания приемов речевого воздействия, убеждения. Знание языка, его законов, заложенных в нем возможностей, знание риторики – искусства владения речью очень актуально для современного общества.

(Автор: Вугар Иманов)

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