Песни, которые греют душу, прозвучали в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Творящие и дарующие жизнь" ("Yaradanlar və yaşadanlar") был представлен концерт, посвященный народной артистке, видной представительнице исполнительского искусства Азербайджана Шовкет Алекперовой, сообщает Trend Life.

Проект организован Международным центром мугама и Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при поддержке министерства культуры Азербайджана.

На концерте в сопровождении инструментального ансамбля "Саадят" под управлением народного артиста Агаджабраила Абасалиева выступили народная артистка Айгюн Байрамова, заслуженные артисты Закир Алиев, Алмаз Оруджева, Беимханум Велиева, Эхтирам Гусейнов, а также солисты Азербайджанского телевидения и радио Сабина Арабли, Забита Алиева.

Вокалисты исполнили композиции из репертуара Шовкет Алекперовой – "Gəlmədin", "Bu dünya", "Güldür məni" и другие.

В завершение концерта вниманию публики была представлена песня "Tövhə" в исполнении Беимханум Велиевой и Айтан Магеррамовой.

Ведущим концерта был заслуженный артист Рашад Ильясов.

Концертная программа была встречена зрителями с большим интересом, ведь песни Шовкет Алекперовой любит не одно поколение слушателей, они греют душу и пробуждают ностальгические чувства.

Шовкет Алекперова родилась 20 октября 1922 года в Баку. Она была третьим ребёнком в рабочей семье, воспитывавшей шестерых детей. Её отец был большим поклонником музыки, а мать - профессиональной исполнительницей на таре. Дети впоследствии также получили музыкальное образование. В юные годы Шовкет Алекперова играла на кяманче. В 1937 году она победила на певческом конкурсе, где её талант оценивали композитор Узеир Гаджибейли и певец Бюльбюль. После блестящего исполнения "Карабах шикестеси" Шовкет Алекперова была принята в новосозданный Азербайджанский государственный хор. Её наставниками были фольклорист и педагог Агалар Аливердибеков и оперный певец Гусейнгули Сарабский.

В годы Великой Отечественной войны Алекперова выезжала с гастролями на фронт, исполняя патриотические песни и нередко выступая до пятидесяти раз в день. С 1945 года она работала в Азербайджанской государственной филармонии. К тому времени Шовкет Алекперова уже была признана самой популярной исполнительницей азербайджанских народных и эстрадных песен. За свою творческую деятельность она посетила с гастролями более 20 стран Европы, Азии и Африки. С успехом выступала во Франции, Польше, Турции, Шри-Ланке, Афганистане, Индии, Египте, Алжире.

Шовкет Алекперова скончалась 7 февраля 1993 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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